Suomalainen parturiketju M Room avaa USA:aan 200 liikettä – kasvua luotsaamaan McDonald’sin entinen toimitusjohtaja Ed Rensi

Tällä hetkellä seitsemässä maassa toimiva M Room aikoo avata Yhdysvaltoihin vuoteen 2020 mennessä jopa 200 uutta parturiliikettä. Yhtiön jenkkivalloituksessa ovat mukana mm. franchising-nero Ed Rensi ja NHL-tähti Tuukka Rask.

Toni Kylätaskun ja Petri Sipiläisen vuonna 2008 perustama, uudenlaisella jäsenperiaatteella ja ilman ajanvarausta toimiva parturiketju M Room on kasvattanut markkinaosuuttaan Euroopassa viime aikoina merkittävästi. Franchising-periaatteella toimivia liikkeitä löytyy Suomen lisäksi Saksasta, Latviasta, Espanjasta, Ruotsista ja Virosta. Yhtiö toimii myös Atlantin toisella puolella Seattlessa kolmen liikkeen ja Floridassa kahden liikkeen voimin.

M Roomin hallituksen jäsenenä toimiva Kylätasku näkee Yhdysvalloissa valtavan potentiaalin ja haluaa panostaa kyseiseen markkina-alueeseen voimakkaasti. Maailman menestyneimpiin franchising-yhtiöihin lukeutuvan McDonald’sin entisen toimitusjohtajan mukaantulo tuo M Roomiin merkittävää osaamispääomaa.

- Ed on franchisingin mestari ja olemme erittäin otettuja hänen kiinnostuksestaan tulla osaksi toimintaamme. M Room sopii kokemustemme mukaan erinomaisesti Yhdysvaltoihin, sillä kokonaisvaltaiselle palvelulle sekä klubi- ja jäsenyysajattelulle on siellä kova kysyntä. Ainutlaatuiseen konseptiimme kuuluvat kaikki palvelut hiustenleikkauksista ja partakäsittelyistä rentouttaviin hoitokäsittelyihin, Kylätasku toteaa.



Rensi kiinnostui M Roomista sen ainutlaatuisuuden vuoksi.

- Näen M Roomissa jotakin poikkeuksellisen mielenkiintoista ja hienoa. Se on tällä hetkellä Euroopan suurin parturiliikeketju, jolla on paljon mahdollisuuksia Yhdysvaltojen markkinoilla – eurooppalaisuus on jenkeissä nyt kovassa huudossa. Arvostan yrityksiä, jotka panostavat asiakkaiden kokonaisvaltaisiin elämyksiin ja M Room on juuri sellainen, Rensi kertoo.



Uudelleen järjestäytynyt hallitus tukee kansainvälisiä kasvusuunnitelmia



Yhtiö uudisti kesäkuun alussa hallitustaan vastaamaan tuoreita kansainvälisiä kasvusuunnitelmiaan ja toimitusjohtajana aloitti M Room Group Oy:n talousjohtajana aiemmin toiminut Markku Kosonen. Hallituksen uusina jäseninä aloittivat ohjelmistoyhtiö Vincit Oy:n perustaja Mikko Kuitunen, kotimaan suurimman puhtaus- ja kiinteistönhoitoalan ketju Suomen Laatutakuu Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Henri Häyrinen sekä liikkeenjohdon konsultointiin, tilintarkastukseen ja yritysjärjestelyihin erikoistuneen PwC:n entinen toimitusjohtaja Kim Karhu. Hallituksessa jatkoivat M Roomin tekninen johtaja Hannu Pajari, Toni Kylätasku sekä luova johtaja Petri Sipiläinen.

- Olemme pohtineet hallituksessa vuoden verran, miten organisaatiorakenteemme palvelisi meitä parhaiten. Siirryin pois toimitusjohtajan tehtävistä, jotta minulle vapautuu jälleen aikaa uuden luomiseen ja konseptimme kehittämiseen. Uudistettu hallitus koostuu teknologian ja liiketoiminnan rautaisesta asiantuntijuudesta, mihin olen erittäin tyytyväinen, Kylätasku kommentoi.

M Roomin jenkkivalloituksessa on Rensin lisäksi mukana muun muassa Boston Bruinsin maalivahti Tuukka Rask sekä Amerikassa yhtiön toiminnoista vastaava Oskari Kariste.



- Tuukka on ollut osana kasvutarinaamme jo muutaman vuoden ajan. Hänellä on kansainvälistä bisnestajua ja monipuoliset verkostot, mistä on ollut iso apu M Roomin kasvuun itärannikolla. Oskari puolestaan palkittiin juuri Floridassa vuoden yrittäjänä menestyksekkäästä urastaan. Tästä on hyvä jatkaa, Kylätasku tokaisee.



