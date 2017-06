Loton ennätyspotti Iso-Urho on 14,2 miljoonaa euroa – katso mitä numeroita pelataan eniten

13.6.2017 12:03 | Veikkaus

Lotossa voi lauantaina voittaa ainoalla täysosumalla kaikkien aikojen ennätyssumman 28,4 miljoonaa euroa, jos tuplaus osuu riviin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ennätyspotti on kasvanut 6,4 miljoonasta eurosta nykyiseen 14,2 miljoonaan euroon. Ennätyspotteja on ollut 32 kappaletta, ja niistä 13 on mennyt jakoon useammalle kuin yhdelle voittajalle.

Kymmenen pelatuinta riviä muodostavat kuvioita.

Miljonäärejä viimeisen vuosikymmenen (2008-2017) ennätyspotit ovat tuottaneet yhteensä viitisenkymmentä. - Peli-innostus nousee aina potin yltäessä ennätyslukemiin. Kun rivejä pelataan enemmän, useampien osumien löytymisenkin todennäköisyyskin kasvaa. Kaikkien aikojen lottokierros oli ystävänpäivänä 2015. Silloin tuli 13,9 miljoonan euron ennätyskierroksella kaksi täysosumaa, molemmat tuplattuna ja molemmat kymmenen hengen porukoille. Silloin hieraisimme silmiämme epäuskosta, kertoo suunnittelupäällikkö Marko Aaltonen nauraen. Lotossa on noin 18,6 miljoonaa erilaista riviä. Edellisellä ennätyskierroksella Lottoa pelattiin vajaalla 15 miljoonalla eurolla, joten vielä on pelaamattomiakin rivejä tarjolla. Helpoimpia rivejä pelaten ennätyspottikin sulaisi kymppitonneiksi. 28,4 miljoonan euron voitosta riittäisi 1 500 osumalle vajaat 19 000 euroa kullekin. Suosituimmat rivit ovat pysyneet kutakuinkin samoina. Kolmas pystyrivi ohitti suosiossa alkupään numerot 1-7 vuosikymmenen alussa. Järjestys on sittemmin säilynyt, mutta niukalla erolla, kertoo otos viime lauantailta: kpl 1. 1550 3 9 15 21 27 33 39 2. 1536 1 2 3 4 5 6 7 3. 1211 5 10 15 20 25 30 35 4. 1087 1 7 13 19 25 31 37 5. 812 2 8 14 20 26 32 38 6. 458 6 11 16 21 26 31 37 7. 381 4 10 16 22 28 34 40 8. 341 1 8 15 22 29 36 37 9. 288 2 4 6 8 10 12 14 10. 288 1 3 5 7 9 11 13 40 ei ole vielä päässyt vauhtiin Numero 40 teki paluun lottoruudukkoon viime vuoden marraskuussa. Suurin numero ei ole vielä ottanut paikkaansa riveissä. Viime kierroksella numeroa 40 pelattiin pelaajien itsensä valitsemissa riveissä vähiten eli 0,95 prosenttia. Vähiten pelattiin numeroavaruuden loppupäätä 34-40. Alle kahden prosentin jäivät vain numerot 35-40 ja alle yhden prosentin vain numero 40. Eniten pelatut numerot (kierros 23/2017): 9 3,24 % 3 3,17 % 7 3,11 % 5 3,03 % 8 2,95 % 1 2,94 % 10 2,94 % Pelkkiä parillisia tai parittomia joka 240. kierros Tänä vuonna oikea rivi ei ole koostunut pelkistä parillisista tai pelkistä parittomista numeroista kertaakaan. - Seitsemän parillisen tai parittoman luvun rivin todennäköisyys on noin 0,4 prosenttia eli odotettavissa keskimäärin joka 240. kierros, kertoo Marko Aaltonen. Tänä vuonna kierroksilla 6 ja 10 on ollut kuusi paritonta numeroa ja 6 parillista kierroksella 15. Tällaisia rivejä tulee tilastollisesti joka 24. kierros. - Pelatessa on tärkeää muistaa että yksittäisessä arvonnassa jokaisen yksittäisen pelirivin todennäköisyys on sama (1:18 643 560). Iso-Urho painaisi puoli tonnia viisikymppisinä Ensi lauantaina Urhon päivänä tarjolla oleva potra potti painaisi käytetyimpinä eli 50 euron seteleinä runsaat 533 kiloa. Loton päävoitto on nyt ilman tuplauksen osumistakin kaikkien aikojen suurin, 14,2 miljoonaa euroa. Edellinen ennätyspotti oli 14,1 miljoonan euron suuruinen, ja se meni porukalle Tuusulaan. Ennätyspottien kehitys 2008-2017

6,4 M€ 48/2008 3,2 M€ (2 kpl)

6,7 M€ 13/2009 3,35 M€ (2 kpl)

6,9 M€ 44/2009 3,45 M€ (2 kpl)

7,0 M€ 4/2010 7,0 M€

7,1 M€ 23/2010 1,83 M€ (6 kpl)

7,2 M€ 38/2010 7,2 M€

7,3 M€ 50/2010 7,3 M€

7,4 M€ 3/2011 2,47 M€ (3 kpl)

7,5 M€ 12/2011 -

7,5 M€ 13/2011 7,5 M€ Espoo

8,0 M€ 20/2011 8,0 M€ Forssa

8,1 M€ 37/2011 -

9,0 M€ 38/2011 -

10,0 M€ 3972011 5,0 M€ (2 kpl)

10,3 M€ 6/2012 -

11,0 M 7/2012 5,5 M€ (2 kpl)

11,3 M€ 26/2012 5,65 M€ (2 kpl)

11,5 M€ 32/2012 -

12,0 M€ 33/2012 6,0 M€ (2 kpl)

12,2 M€ 43/2012 12,2 M€ Helsinki

12,5 M€ 3/2013 12,5 M€ Tampere

12,7 M€ 19/2013 12,7 M€ Porvoo

12,8 M€ 36/2013 12,8 M€ Helsinki

13,0 M€ 48/2013 6,5 M€ (2 kpl)

13,1 M€ 14/2014 -

13,3 M€ 15/2014 13,3 M€ Lahti

13,5 M€ 5/2015 -

13,7 M€ 6/2015 -

13,9 M€ 7/2015 1,39 M€ (20 kpl, tuplaus osui kahteen 10 osuuden porukkaan 27,8 M€)

14,0 M€ 49/2015 7,0 M€ (2 kpl)

14,1 M€ 14/2016 -

14,1 M€ 15/2016 14,1 M€ (porukka) Tuusula

Kymmenen pelatuinta riviä muodostavat kuvioita.