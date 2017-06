”Hyrrä”-ehdotuksesta tornitalo Jätkäsaareen

15.6.2017 14:45 | Hartela-Yhtiöt

Arkkitehtitoimisto HMV Oy voitti ehdotuksellaan ”Hyrrä” Helsingin Jätkäsaaren 16-kerroksisen tornitalon arkkitehtuurikutsukilpailun. Yksimielinen palkintolautakunta arvosti erityisesti kilpailutyön julkisivua sekä kaunista ja selkeää pohjaratkaisua. Tornitalo on ensimmäinen osa Hartelan rakentamasta korttelista, johon kuuluu yhteensä kolme asuintonttia. Hartela Etelä-Suomi Oy käynnisti helmikuussa arkkitehtisuunnittelukilpailun yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Helsingin Länsisatamaan, Jätkäsaaren merelliseen kaupunginosaan rakennetaan 16-kerroksinen asuinkerrostalo osaksi laajempaa korttelikokonaisuutta.

Kohteen pääarkkitehti Juha Huuhtanen kuvailee Hyrrä-ehdotuksen suunnittelua seuraavasti:

- Kohdealueen kaupunkikuvallisia kohokohtia ovat näkymät Saukonkanavalle sekä Karibianrannan suuntaan. Myös avomeri on esteettömästi näkyvissä ylemmistä kerroksista. Rakennuksen hahmo viuhkamaisine parvekkeineen tukee näkymien suuntaamista tasapuolisemmin näihin merinäkymiin tai edullisiin ilmansuuntiin.

- Torni liittyy kiinteästi muuhun korttelirakenteeseen kaavaa noudattaen, kertoo raadin perusteluista arkkitehti Kirsi Korhonen. - Julkisivupintojen hienovarainen taittuminen tornin keskiötä kohden keventää tornin hahmoa ja siluettia. Muutos umpiseinästä vaiheittain parveketta suojaavaksi pitsimäiseksi reliefiksi on tehty taiten. Viuhkamaisesti levenevät parvekkeet suuntautuvat loogisiin ilmansuuntiin ja niistä avautuu näkymiä merelle ja kaupungin suuntaan.

Valoisia asuntoja toimivilla pohjaratkaisuilla

Tornitalon asunnot ovat pääosin valoisia kulmahuoneistoja. Asunnot on suunniteltu taitavasti ja eläytyen, ja mitoitus on niissä kohdallaan. Rakennuksessa on kaksi saunaosastoa ja asukkaiden käyttöön suunnittelu terassi. Tornitalossa on noin 100 asuntoa.

Autopaikat sijaitsevat viereisessä pysäköintilaitoksessa. Pihalle istutetaan puita ja muuta kasvillisuutta tuulisuutta estämään. Pihan kulkureittien varrelle sijoittuvat oleskelu- ja leikkipaikka.

- Kilpailun ratkaisun myötä koko korttelin suunnittelu saadaan hyvin käyntiin. Rakentaminen pyritään aikatauluttamaan siten, että koko kortteli valmistuu mahdollisimman samanaikaisesti, kertoo hankekehityspäällikkö Pekka Sainio Hartelasta.

Tietoa hankkeesta: