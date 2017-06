Attendo rakentaa Pajuharjuntielle

Attendo ostaa Mikevan ja vahvistaa asemaansa hoivamarkkinoilla 31.5.2017 09:02

Attendo Ab on päässyt sopimukseen hoivapalveluyhtiö Mikevan ostamisesta. Yritysosto vahvistaa Attendon palvelutarjontaa mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten asumispalvelujen saralla, sekä täydentää maantieteellisesti Attendon tarjontaa ikäihmisten palveluasumisessa. Mikevalla on noin 2800 asukaspaikkaa, joiden lisäksi rakenteilla on yli sata asukaspaikkaa. Yritysjärjestely tukee Attendon strategiaa kasvaa omien palveluiden tuotannossa. Myyntihinta on 150 miljoonaa euroa.