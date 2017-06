Korona Investin hallinnoima rahasto enemmistöomistajaksi liikennerakentamisen edelläkävijään

15.6.2017 09:29 | Korona Invest

Tamperelainen Normi-yritysryhmä tähtää vahvaan kasvuun. Korona Invest hankkii tänään solmitulla kaupalla enemmistön yhtiöistä. Liikenneopasteiden valmistukseen ja asennukseen, ulkovalaistukseen sekä asutuskeskuslouhintaan erikoistuneet yhtiöt aikovat yli kaksinkertaistaa liikevaihtonsa.

”Korona Investin myötä saamme leveämmät hartiat halutessamme nopeuttaa yritystemme kasvua”, kertoo toimitusjohtaja Tommi Saarni. Koronan mukaantulo mahdollistaa uudet yritysostot sekä vahvistaa vientimahdollisuuksia.



”Tavoitteena on kasvattaa yhtiöiden liikevaihto lähivuosina nykyisestä 15 miljoonasta 30 - 40 miljoonaan”, kertoo Korona Investin partneri Pekka Tammela. ”Normi-ryhmän henkilöstön määrän odotetaan yli kaksinkertaistuvan kasvun toteutuessa. Korona Investin ja avainhenkilöiden yhteistyö mahdollistaa pirkanmaalaisen yhtiön kasvun merkittäväksi tekijäksi tällä toimialalla”, hän jatkaa.



Korona Invest on sijoittanut Pirkanmaalle aiemminkin esim. Pihlajalinnaan, Sähkötaso Esitystekniikkaan sekä Coxaan.



Tommi Saarnin lisäksi yhtiöissä työskentelevät avainhenkilöt jäävät merkittäviksi osakkeenomistajaksi. Hallituksen puheenjohtajaksi tulee Lemminkäisen entinen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.



Yritysryhmä on hyvässä kasvuvauhdissa. Yhtiöt urakoivat esimerkiksi Tampereen raitiotiehankkeen suoja-aidat ja kaide-elementit, raitiotien louhinnat sekä useita hankkeita tieverkostossa eri puolilla Suomea niin opasteissa, valaistuksessa kuin louhinnassa.



”Työmaa-aikaiset liikenteenjärjestelyt ovat kasvussa, samoin liikenteenohjauslaitteiden vuokraustoiminta. Louhintatoimialalla asutuskeskuslouhinnoissa kallion irrottaminen ilman räjäyttämistä on seuraava iso muutos”, kertoo Tommi Saarni.



Tekninen edelläkävijyys on siivittänyt yhtiöryhmän kasvua. Ryhmään kuuluva Normiopaste otti esimerkiksi toisena yrityksenä maailmassa käyttöön liikennemerkkien digitaalisen tulostuksen. Yritys pyrkii jatkossakin kehittämään uusia ja tehokkaampia työtapoja.