Jonottamatta hoitoon Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaalaan

13.6.2017 15:53 | Tays Sydänsairaala

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa tarvitsevat sydänpotilaat on hoidettu vuoden alusta alkaen Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaalassa. Hoitojonot on saatu purettua Kanta-Hämeessä reilun viiden kuukauden tehokkaan toiminnan tuloksena. Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen, pallolaajennukseen, rytminsiirtoon ja tahdistinasennukseen pääsee Hämeenlinnan Sydänsairaalassa nyt kahden viikon kuluessa lähetteestä ja kardiologin vastaanotolle Hämeenlinnassa ja Riihimäellä alle kuukaudessa.

- Hoitojonot on saatu purettua, vaikka uusien lähetteiden määrä on kasvanut noin 12 % edelliseen vuoteen verrattuna.Hyvän hoitoonpääsyn taustalla on toiminnan aktiivinen kehittäminen ja tiimityö, toteaa Sydänsairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden toimintopäällikkö ja osastonylilääkäri Teemu Hovila. Sydänpotilaiden kohdalla oikea-aikainen hoitoonpääsy on erityisen tärkeää. Nopea hoitoonpääsy mahdollistaa aiempaa paremmin myös asiakkaan yksilöllisen toiveen huomioimisen hoitoajankohtaa sovittaessa ja jatkossa hoitopolun aktiivisemman kehittämisen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi pystymme nyt hoitamaan Sydänsairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä tarvittaessa myös muiden alueiden sydänpotilaita, kuten vapaan hoitopaikan valinnan perusteella hoitoon hakeutuvia potilaita, Hovila jatkaa.

Sydänsairaala laajeni Kanta-Hämeeseen, kun Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kardiologiset toiminnot siirtyivät vuoden 2017 alussa Tays Sydänsairaalalle. Sydänsairaala toimii Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiloissa Hämeenlinnan keskussairaalassa ja Riihimäen yksikössä. Hämeenlinnassa on kattavan vastaanottotoiminnan ja avohoidon tutkimusten lisäksi myös Sydänsairaalan toimenpideyksikkö (varjoainekuvaukset, pallolaajennukset, tahdistinasennukset ja rytminsiirrot), sydänvalvonta sekä vuodeosastot. Riihimäellä on Sydänsairaalan kardiologin vastaanotto, jossa tehdään myös sydämen perustutkimuksia. Erityisen vaativat sydäntutkimukset ja hoidot kantahämeläisille sydänpotilaille tehdään Tays Sydänsairaalassa Tampereella.

Hämeenlinnan ja Riihimäen lisäksi Sydänsairaala toimii Tampereella, Valkeakoskella sekä Helsingissä. Sydänsairaalaan toimipaikkoihin pääsee tutkimuksiin ja hoitoon mistä tahansa Suomesta erikoissairaanhoidon potilaan valinnanvapautta käyttämällä.