Fujitsulta huipputurvallinen biometrinen tunnistusratkaisu Active Directory -ympäristöihin

14.6.2017 08:30 | Fujitsu

14.6.2017 – Fujitsu on julkistanut biometrisen PalmSecure ID Login -tunnistautumisratkaisun, jonka avulla organisaatiot voivat estää luvattoman pääsyn verkkoonsa sekä suojaamaan sitä hakkereiden ja identiteettivarkaiden hyökkäyksiltä.

PalmSecure ID Login tuo Fujitsun huipputurvallisen biometrisen kämmentunnistusteknologian Microsoft Active Directorya käyttäviin verkkoympäristöihin. Ratkaisu tehostaa tietoturvallisuutta ja helpottaa käyttäjien kirjautumista, kun enää ei tarvitse muistaa mutkikkaita ja säännöllisesti vaihdettavia salasanoja.

Käyttäjät kirjautuvat tai tunnistautuvat sisäiseen järjestelmään pitämällä kättään skannerin yläpuolella. Skanneri on jo sisäänrakennettu useisiin Fujitsu Lifebook -kannettaviin tietokoneisiin ja Stylistic 2-in-1 -tablettitietokoneisiin, ja se on saatavana myös erillisenä USB-laitteena. Rekisteröityneet käyttäjät voivat yrityksen verkon sisällä kirjautua miltä tahansa laitteelta, sillä PalmSecure ID Login on yhdistetty Microsoft Active Directoryyn, joka hallinnoi ja säilyttää keskitetysti kaikkia kirjautumistietoja, myös biometrisiä.

Fujitsu PalmSecure -teknologia infrapunaskannaa kämmenen verisuonet. Käyttäjälle laite on miellyttävämpi ja nopeampi kuin salasanatunnistautuminen ja henkilöllisyys todennetaan yleensä sekunnissa. Jokaisen ihmisen kämmenen verisuonisto on ainutlaatuinen, ja se pysyy muuttumattomina koko ihmisen eliniän. Koska vaihdettavia salasanoja ei ole, PalmSecure ID Login -ratkaisua käyttävät yritykset voivat odottaa jyrkkää laskua käyttötuen vastaanottamiin yhteydenottoihin. Salasanan vaihtamispyyntö on suurin käyttötukeen soittamisen syy.

"Salasanat unohtuvat, katoavat ja niitä varastetaan, joten ne tekevät minkä tahansa organisaation turvajärjestelyistä haavoittuvaisia. Salasanakirjautumisen korvaaminen kämmentunnistautumisella vähentää varastettujen ja suojaamattomien salasanojen väärinkäyttöriskiä, mukaan lukien pahimmat tapaukset, kuten hakkereiden hyökkäykset, identiteettivarkaudet ja suuren luokan tietovarkaudet. Omia tunnuksia on myös mahdotonta unohtaa, sillä ne ovat käyttäjän kämmenessä – toisin kuin älykortti tai vaikeasti muistettava salasana”, sanoo Fujitsun EMEIA-alueen biometriikkaratkaisuista vastaava johtaja Thomas Bengs.

Fujitsu PalmSecurea otetaan paraikaa käyttöön ympäri maailmaa valtioiden organisaatioissa, palvelinkeskuksissa, terveydenhuollon organisaatioissa, lentoasemilla ja pankeissa. Sen avulla hallitaan kriittisiin toimipaikkoihin pääsyä, aikakirjauksia, nettiin pääsyä, mobiilisovelluksia ja verkkokirjautumisia. Teknologia toimii ‘suorana’, reaaliajassa ja sitä on vaikea väärentää, sillä autentikointiin kuuluu myös tarkistus, että veri virtaa suonissa.

PalmSecure ID Login liittyy kasvavaan joukkoon teknologioita, jotka perustuvat Fujitsun kämmentunnistusteknologiaan. Muita ratkaisuja ovat esimerkiksi PalmSecure ID Match eli kahden tekijän tunnistautumisjärjestelmä, joka yhdistää kämmenteknologian ja henkilökortit, sekä PalmSecure ID Access, joka lisää biometrisen tunnistautumisen olemassa oleviin fyysisiin turvajärjestelmiin.

