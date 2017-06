Ökad ojämlikhet är en central otrygghetsfaktor i Finland

Pelastussuunnittelu on parantanut taloyhtiöiden turvallisuutta 17.5.2017 08:00

Pelastussuunnittelu on parantanut taloyhtiöiden turvallisuutta. Tätä mieltä on lähes 70 prosenttia taloyhtiöiden edustajista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tekemässä selvityksessä. Pelastussuunnittelun myötä on välitetty turvallisuustietoa asukkaille ja tehty parannuksia esimerkiksi opasteisiin, valaistukseen ja poistumisreitteihin. Toisaalta suunnitelmat jäävät myös liian usein dokumenttitasolle eikä niitä viedä käytännön toteutuksiksi.