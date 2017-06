Asokodeille lisää asuntoja Hyvinkäälle

SUKUPOLVIEN KORTTELISSA VUODEN PARHAAT ARA -NELIÖT 19.1.2017 14:00

Helsingin Jätkäsaareen on valmistumassa ainutlaatuinen Sukupolvienkortteli, jolle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA on myöntänyt asuntorakentamisen tunnustuspalkinnon. Asuntosäätiö on ollut mukana kehitystyössä ja rakennuttanut kortteliin hitas-asuntoja. Korttelin yhteisöllisyyttä korostava konsepti edustaa uutta ajattelua Suomessa ja sopii erinomaisesti Asuntosäätiön tavoitteisiin tuottaa hyvä koti kaikille. Tunnustus luovutettiin ARA-päivässä Helsingissä 19.1.