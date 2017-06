Ympäristöystävällinen Hotel GreenStar laajentaa Jyväskylään

14.6.2017 12:00 | GreenStar

Ketjuhotelliksi laajentumista suunnitteleva Hotel GreenStar® avaa toisen hotellinsa Jyväskylään alkukesän 2018 aikana. Ensimmäinen hotelli avattiin Joensuuhun 2008 ja suunnitelmissa on avata jatkossa vuosittain 1–2 hotellia eri puolille Suomea. Tavoitteena on rakentaa ensin Suomeen noin 10 hotellin ketju. Hotellien toiminnassa painottuvat kestävä kehitys ja tehokkuus.

Jyväskylän hotellirakennuksen omistaa KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, joka vastaa rakennuksen saneerauksesta. Yhteenlaskettuna GreenStar Hotelsin investoinnin kanssa hankkeen arvo on 3,5–4 miljoonaa euroa. Hotelliin tulee yli 100 huonetta ja yli 300 vuodepaikkaa.

Hotelli avautuu touko-kesäkuussa 2018 ja se työllistää 7 henkilöä. Siivous- ja huoltopalvelut ostetaan GreenStarin toimintamallin mukaisesti paikallisilta palveluntuottajilta.

Hotelli sijoittuu Jyväskylässä entiseen toimistorakennukseen Heikinkadulle, lähelle matkakeskusta. Toimitusjohtaja Kristian Ikosen mukaan hotelliketju etsii nyt aktiivisesti hotelleiksi saneerattavia kiinteistöjä pääasiassa yliopistokaupungeista.

Toisen polven hotelliyrittäjä Kristian Ikonen on luonut Hotel GreenStar® -konseptin yhdessä perheensä kanssa. Vuonna 2015 yritykseen tuli mukaan matkailualan sijoittaja Nordia Rahasto Oy.

Hotel GreenStar painottaa toiminnassaan ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta palvelua. Joensuun hotellin hintataso on ollut selkeästi kaupungin yleistä tasoa alhaisempi. Vedenkulutus on noin 100 litraa henkilöä ja vuorokautta kohden, mikä on noin puolet hotellien keskimääräisestä kulutuksesta. Myös energiankulutus on ollut noin neljänneksen alhaisempaa kuin hotellien kulutus keskimäärin.

Ikonen painottaa, että palvelu halutaan pitää yksinkertaisena ja selkeänä ja hyvinkin erilaisille asiakasryhmille soveltuvana. GreenStarin huoneissa voi majoittua 1-3 henkilöä ja hinta on henkilömäärästä riippumatta huonekohtainen.

”Yliopistot ja muut koulutusalan toimijat ovat olleet meille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita niin kehittämisen kuin asiakaskunnankin kannalta sekä alueen kansallisen ja kansainvälisen vireyden näkökulmasta. Siksi haluamme jatkossakin toimia opiskelijakaupungeissa”, hän kertoo.

Ikosen mukaan kustannustehokas kestävän kehityksen toimintamalli sopii julkisille toimijoille hyvin. “Arkivihreys on meidän mallimme. Kaikki yksityiskohdat mietitään kestävyyden kannalta tehokkaasti, siten että siitä koituu säästöä myös luonnolle.”

GreenStarilla on hyväksytty uusien, tiukempien kriteereiden mukainen Joutsenmerkki. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä ENO-ympäristöverkkokoulun ja Unescon MAB:in kanssa.