Tommi Kinnuselle 20. käännöskieli - Neljäntienristeys myyty Kiinaan

14.6.2017 12:10 | WSOY

Tommi Kinnusen Neljäntienristeyksen kiinankieliset käännösoikeudet on myyty. Ostaja on Pekingissä toimiva kustantaja China International Radio Press, joka on juuri aloittanut pohjoismaisen nykykirjallisuuden huippuihin keskittyvän julkaisusarjan. Kiina on Tommi Kinnusen kirjoille jo 20. käännöskieli.

Tommi Kinnusen menestysromaanien aiemmin tehtyjen ulkomaankauppojen kielet ovat albania, hollanti, islanti, japani, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, norja, puola, ranska, ruotsi, saksa, sloveeni, tanska, turkki, tšekki, unkari, viro. ”Olemme todella iloisia tästä Neljäntienristeyksen upeasta mahdollisuudesta päästä suuren uuden kielialueen lukijoiden käsiin! Kiinalaisen kustantajan ostopäätös todistaa nyt jälleen kerran, miten universaaleja ja aina ajankohtaisia Tommi Kinnusen romaanien teemat ja sanoma ovat, kielestä ja maasta riippumatta”, tiivistää oikeudet myyneen Bonnier Rights Finlandin päällikkö Hanna Kjellberg. Tommi Kinnusen romaanit Neljäntienristeys (2014) ja Lopotti (2016) ovat olleet arvostelu- ja myyntimenestyksiä. Kirjoja on myyty Suomessa jo runsaat 120 000 kpl:tta. Lisätietoja:

Bonnier Rights Finland, Head of Agency Hanna Kjellberg,

hanna.kjellberg@bonnierrights.fi, puh. 040 548 0841 Tommi Kinnusen esittely: http://www.kirja.fi/kirjailija/tommi-kinnunen

