Väitös: Meri- ja kesyhanhien risteytyminen lisää niiden geneettistä vaihtelua ja tuo haasteita hanhen kesytyksen tutkimukseen

14.6.2017 13:16 | Oulun yliopisto

Jaa

Eurooppalainen kesyhanhi on kulttuurillisesti ja taloudellisesti merkittävä laji, mutta tieto sen kesytyshistoriasta on ollut puutteellista. Tämä väitöstutkimus on ensimmäinen laajamittainen tutkimus, joka on pyrkinyt selvittämään eurooppalaisen kesyhanhen kesytyksen geneettistä taustaa. Tutkimuksessa vertailtiin geneettisen vaihtelun jakautumista eurooppalaisen kesyhanhen sekä sen esi-isän, merihanhen, populaatioissa käyttäen apuna sekä mitokondrio-DNA:n että tuman DNA:n geenimerkkejä.

Tulokset osoittivat, että kesyhanhien geneettisen vaihtelun määrä on vähentynyt kesytyksen seurauksena, mutta se on edelleen suhteellisen korkeaa. Tulokset myös vahvistivat, että meri- ja kesyhanhet risteytyvät paikoitellen keskenään. Tämän lisäksi moniin eurooppalaisiin kesyhanhirotuihin on kohdistunut geenivirtaa kiinalaisesta kesyhanhesta, joka on kesytetty joutsenhanhesta. Risteytyminen muiden populaatioiden kanssa lisää geneettisen vaihtelun määrää sekä meri- että kesyhanhissa. Tulokset myös osoittivat merkkejä valinnasta, joka on kohdistunut useisiin alueisiin hanhen perimässä. Sekä luonnonvalinta että ihmisen suorittama keinotekoinen valinta ovat todennäköisesti vaikuttaneet meri- ja kesyhanhien välisiin eroihin niiden ilmiasussa. Lopuksi voidaan todeta, että saadut tulokset vastaavat aiempia näkemyksiä, joiden mukaan eurooppalainen kesyhanhi kesytettiin Välimeren idänpuoleisilla alueilla, mutta meri- ja kesyhanhien sekä eurooppalaisten ja kiinalaisten kesyhanhien välinen risteytyminen tuo asian selvittämiseen lisähaasteita. Tästä syystä kesytyksen ajankohdan ja paikan tarkempi selvittäminen edellyttää vielä lisätutkimuksia. - - - Filosofian maisteri Marja Heikkinen väittelee Oulun yliopistossa tiistaina 20.6.2017. Genetiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The domestication history of the European goose. A genomic perspective (Eurooppalaisen hanhen kesytyshistoria. Genominlaajuinen näkökulma). Vastaväittäjänä toimii professori Johanna Vilkki Luonnonvarakeskuksesta ja kustoksena professori Jouni Aspi Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK112) kello 12. - - - Oppiarvo ja nimi:

Filosofian maisteri Marja Heikkinen Syntymäpaikka:

Kuhmo Tiedekunta ja yksikkö:

Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologia ja genetiikka Väittelijän yhteystiedot:

marja.e.heikkinen@oulu.fi Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1597-6

Yhteyshenkilöt