Lipunmyynti lähijunissa päättyy 19. kesäkuuta alkaen – Muutoksia myös VR:n liikennöintialueeseen

Lipunmyynti sekä HSL-alueen että VR Lähiliikenteen junissa päättyy 19.6. Maanantaista alkaen lippu on oltava ostettuna junaan noustessa. Uudistuksen kanssa samaan aikaan VR:n lähiliikennealue laajenee Tampereelle saakka, sekä uusi G -juna aloittaa liikennöinnin Riihimäen ja Lahden välillä.

Konduktöörit työskentelevät edelleen junamatkustajien palveluksessa, jatkossa myös laiturialueella. He liikkuvat junissa pareittain koko junassa, auttaen ja opastaen sekä katsoen samalla asiakkaiden matkaliput. Kun konduktöörit ovat palvelleet yhden junan, he siirtyvät seuraavaan. Ilta- ja yöaikaan kaikissa junissa on konduktöörit.

VR:n asemilla on paljon opastajia erityisesti ruuhka-aikoina 14.6.-21.6. välisenä aikana. He opastavat ja neuvovat matkustajia lipunhankinnassa. HSL ja VR kehittävät jatkuvasti vaihtoehtoisia lipputuotteita erilaisiin matkustustarpeisiin. Sekä HSL että VR laajentavat automaattiverkostoa kesän ja syksyn aikana.

HSL:n lipunmyyntikanavat ovat mobiilisovellus, matkakortti, lippuautomaatit, HSL:n palvelupisteet sekä R-kioskit. HSL-alueella satunnaisten matkojen varalle tulee kioskimyyntiin 19.6. alkaen uusi kortille ladattava kertalippu, jonka voi ostaa ennakkoon. Lipun voimassaolo alkaa, kun se leimataan ensimmäisen kerran matkakortinlukijalla, jotka sijaitsevat edelleen junan eteisessä.

VR:n lähiliikenteen lipunmyyntikanavat ovat mobiilisovellus (VR Lähijunat ja VR Mobiili), lippuautomaatit, verkkokauppa, asiakaspalvelukeskus, asemien lipunmyynti ja R-kioskit.

VR:n Lähijunat -mobiilisovelluksen avulla lipun hankkiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta ja matkustajalle mahdollisimman huoletonta.

Keskiviikosta 14.6. alkaen VR Lähijunat -sovelluksesta ja verkkokaupasta beta.vr.fi saa myös uusia, digitaalisia sarja- ja kausilippuja.

