Väitös: Mitä ylirajaiset perheet voivat opettaa meille globalisaatiosta?

Hongkongin ja Shenzhenin välinen raja on valtion sisäinen raja, joka pitää sisällään terveysseulontoja, passitarkastuksia ja tullauspisteitä. Rajan on tarkoitus erottaa toisistaan kaksi erilaista yhteiskunnan järjestämisen tapaa, eli hongkongilainen kapitalismi ja kiinalainen sosialismi. Kuitenkin väitöstutkimus osoittaa, kuinka nämä kaksi järjestelmää ovat toisistaan riippuvaiset ja kuinka raja kykenee yhä heikommin erottamaan toisistaan matalapalkkaisen työvoiman ja joustavan kansainvälisen pääoman.

Jonathan Burrow’n tutkimuksessa perhe tuodaan rajojen ja globaalin epätasa-arvon tutkimuksen keskiöön. Väitöstutkimuksen etnografiset tapaustutkimukset yli neljänkymmenen ylirajaisen perheen kanssa tuovat esiin arkisen liikkumisen emotionaalisen työn Hongkongin ja manner-Kiinan välisissä kielellisissä, taloudellisissa ja kulttuurisissa maailmoissa. Ylirajaisten perheiden jäsenet ovat asiantuntijoita sellaisessa emotionaalisessa työssä, joka sietää erilaisuutta ja epätasa-arvoa.

Työ jäljittää Hongkong-Shenzhenin alueen viimeaikaista historiaa emotionaalisten yhteyksien ja perhesuhteiden avulla. Tutkimus dokumentoi, miten ylirajaiset perheet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä Kiinan kansantasavallan kehittymiselle globaaliksi tuotannon valtakeskittymäksi. Rajoja ylittävien perheiden kertomukset opettavat meille, kuinka rajat tuottavat globaalia epätasa-arvoa mutta samalla tarjoavat mahdollisuuksia vaikeuksien voittamiseksi.

Tutkimus osoittaa, että näennäisen mahdottomista tilanteista voi löytää piileviä mahdollisuuksia, kun kuuntelee ylirajaisten perheiden kokemuksia. Työ vetoaa tutkijoihin ja päätöksentekijöihin, jotta nämä muistaisivat, että poliittiset päätökset ulottuvat perhe-elämämme henkilökohtaisimpiinkin osioihin.

Master of Applied Anthropology Jonathan Burrow väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 21.6.2017. Maantieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Life's work in the city without ground. Cross border family politics between Shenzhen and Hong Kong (Elämäntyö pohjattomassa kaupungissa: ylirajainen perhepolitiikka Shenzhenin ja Hongkongin rajaseudulla). Vastaväittäjinä toimivat dosentti Outi Luova Turun yliopistosta ja apulaisprofessori Jussi Laine Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Anssi Paasi. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Master of Applied Anthropology Jonathan Burrow

Syntymäaika ja -paikka: 1985 Australia

Nykyinen työpaikka:

Oulun yliopisto, maantiede

Tiedekunta ja yksikkö:

Luonnontieteellinen tiedekunta / maantiede

Väittelijän yhteystiedot:

jonathan.burrow@oulu.fi

050 5283 845

Väitöskirjan www-osoite: https://wiki.oulu.fi/download/attachments/28086119/NGP_46_1_V%C3%A4it%C3%B6skirja_BurrowJonathan.pdf?version=1&modificationDate=1496832909353&api=v2