Tutkimus osoittaa Fitbit-sykemittareiden tunnistavan unen eri vaiheet hyvin

15.6.2017 08:20 | Fitbit

Analyysi Fitbit-käyttäjien neljän miljardin yön nukkumistiedoista tukee tieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan yli seitsemän tunnin yöuni vaikuttaa myönteisesti unenlaatuun.

Puettavien terveys- ja hyvinvointilaitteiden kehittäjä Fitbit on vahvistanut liike- ja sydänantureiden avulla suoraan ranteesta sykettä lukevien laitteiden, kuten Fitbit Alta HR™, Fitbit Blaze™ ja Fitbit Charge 2™, pystyvän tunnistamaan tarkasti kevyen, syvän ja REM-unen vaiheet.

Riippumattomien unta tutkivien polysomnografia-asiantuntijoiden tutkimustulokset osoittavat, että mainittuja Fitbitin laitteita voi käyttää terveydentilaltaan normaalien aikuisten kohtuullisen tarkkaan univaiheiden seurantaan ilman unilaboratorion kustannuksia ja keinotekoista nukkumisympäristöä. Kun univaiheista saadaan koottua luotettavaa tietoa ranteessa pidettävillä laitteilla, se voi auttaa yksinkertaistamaan unen tutkimusta sekä lisäämään yleistä tietämystä unesta.

Univaiheiden seuranta ranteesta voi edistää terveyttä

Fitbitin johtava unitutkija, tohtori Conor Heneghan, esitteli tuloksia tutkimuksestaan “Estimation of Sleep Stages Using Cardiac and Accelerometer Data from a Wrist-Worn Device” (Univaiheiden arviointi rannelaitteiden sydän- ja kiihtyvyysantureiden avulla) unilääketieteen ja Yhdysvaltain unitutkimusseuran SLEEP 2017 -tapahtumassa Bostonissa kesäkuun alussa.

”Unenseurantavälineiden avulla Fitbit on mullistanut ihmisten mahdollisuudet ymmärtää nukkumistottumuksistaan tuomalla univaiheiden seurantaosaamisen unilaboratoriosta ranteeseen”, tohtori Heneghan toteaa.

”Mahdollisuus seurata helposti unta ei ainoastaan ​​auta yksilöitä ymmärtämään paremmin omaa nukkumistaan, vaan sen ansiosta voimme ymmärtää paremmin myös kansanterveyttä. Saamme uutta näkemystä asioista, joita emme unesta vielä tiedä – miten se esimerkiksi liittyy eri terveydentiloihin”, Heneghan jatkaa.

Huhtikuussa 2017 Fitbit esitteli uusia unenseurantaominaisuuksia new sleep features, jotta ihmiset voisivat paremmin ymmärtää nukkumistottumuksiaan. Tällä hetkellä Alta HR:ssä, Blazessa ja Charge 2:ssa käytössä oleva univaiheet-ominaisuus hyödyntää sykevälivaihtelua arvioidessaan kevyeen, syvään ja REM-uneen tai valveilla oloon kuluneen ajan unenlaadun tunnistamista varten.

Fitbit analysoi 4 miljardin yön unenseurannan

Fitbitin vuodesta 2010 kertynyt pitkittäisaineisto käyttäjien yli neljän miljardin yön unenseurannasta on lajissaan maailman suurin. Ainutlaatuinen tietokanta tarjoaa Fitbitille tilaisuuden tulkita makrotasolla miljoonien ihmisten unitrendejä eri puolilla maailmaa.

Fitbit analysoi vastikään anonyymiä ja yhdisteltyä dataa Fitbit-käyttäjien miljoonista öistä. Analyysi tukee unitutkijoiden pitkään esittämiä käsityksiä yli seitsemän tunnin yöunien terveellisyydestä. Alle seitsemän tuntia yössä nukkuvilla näyttää tutkijoiden mukaan olevan vähemmän REM-unta, millä voi olla vaikutusta lyhytaikaiseen muistiin, solujen uudistumiseen ja mielialan säätelyyn. [i]

Fitbitin analyysi nosti esiin seuraavat korrelaatiot ja havainnot:

· Pidempi yöuni kasvattaa syvän ja REM-unen osuutta, ja 7–8 tunnin nukkuminen tuottaa näille univaiheille yhteisesti suurimman osuuden unessaoloajasta. Jos henkilö nukkuu alle 7 tuntia yössä, syvän ja REM-unen vaiheet muodostavat pienemmän osuuden koko unessaoloajasta.

· Tavallista aikaisempi herääminen voi vaikuttaa REM-unen määrään, jota esiintyy enemmän aamuyön aikana.

· Kun henkilö nukkuu viisi tuntia tai vähemmän, hän saa pienemmän prosenttiosuuden syvää unta, joka ajoittuu lähelle alkuyötä. Syvä uni on tärkeä monille fysikaalisille prosesseille, kuten solujen uudistumiselle, ihmisen kasvuhormonin eritykselle ja aamulla koetulle virkeydelle. [ii]

· Ihmiset heräilevät öisin tietämättään. Keskimääräinen valveillaoloaika on jopa 55 minuuttia tai 10–15 prosenttia yöstä. Lyhyet hereilläoloajat ovat normaali osa tervettä unisykliä.

Fitbit arvioi nukkumismalleja sukupuolen ja sukupolven mukaan.

Keskeisiä havaintoja ovat:

· Sukupolvi Z (ikä 13–22) nukkuu eniten, keskimäärin 6 tuntia ja 57 minuuttia unta yössä siten, että 17% unesta on syvän unen aikaa, kun taas suuret ikäluokat (ikä 52–71) nukkuvat vähintään 6 tuntia ja 33 minuuttia yössä niin, että syvän unen osuus on 13% ajasta. [iii]

· Ihmiset saavat iän myötä vähemmän syvää unta – sen määrä laskee 20-vuotiaan keskimäärin 17 prosentista 70-vuotiaan 12 prosenttiin.

· Naiset nukkuvat öisin keskimäärin 25 minuuttia miehiä enemmän ja heillä on suurempi prosenttiosuus REM-unta. Tämä ero kasvaa entisestään noin 50 ikävuoden paikkeilla.

”Nämä havainnot tukevat edelleen yleistä suositusta, jonka mukaan useimmat aikuiset tarvitsevat jatkuvasti 7–9 tuntia unta yössä. Ne myös havainnollistavat, miksi hyvä yöuni on niin tärkeä yleisen hyvinvoinnin kannalta”, sanoo tohtori ja Johns Hopkinsin yliopiston lääketieteen oppilaitoksen psykiatrian professori Michael T. Smith Jr., joka toimii uniasiantuntijana Fitbitin neuvonantajapaneelissa.

”Kun nukkuu vähemmän kuin seitsemän tuntia yössä, keho ei välttämättä saa tarpeeksi sekä syvää että REM-unta, jotka kaksi unenvaihetta ovat monessa mielessä hyvin tärkeitä yleisen terveyden ylläpitämiselle.”

Aiemmat unitutkimukset ovat osoittaneet, että useimmat ihmiset viettävät 50–60% yöstään kevyessä unessa, 10–15% syvässä ja 20–25% REM-unessa. Fitbitin tekemä analyysi osoittaa iän ja sukupuolen vaikuttavan unisykliin ja vahvistaa, että useimmat ihmiset asettuvat tyypillisesti näille vaihteluväleille keskimäärin 30 päivän tarkastelujaksolla. Yksittäisiä öitä verratessa vaihtelua voi olla runsaastikin.

-----

[i] Annals of Neurosciences, October 2012,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4117056/; Neuropsychiatric Disease and Treatment, October 2007,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/; Journal of Affective Disorders, May 2010,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2847051/; and Seminars in Neurology, September 2009,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564638/.

[ii] Sleep, November 2004, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15586779; and Medicine & Science in Sports & Exercise, May 1997, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9140908.

[iii] Generations defined as Generation Z (born 1995-2004), Millennial (born 1977-1994), Gen X (born 1966-1976), and Baby Boomers (born 1946-1965).http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/.