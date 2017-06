Tiirakallion nuorisokodin toiminta laajenee

Kalliolan setlementti

Sturenkatu 11

00510 HELSINKI



Kalliolan setlementti on yhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Kalliolan muodostavat kansalaisopisto, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, lastensuojelu- ja perhetyö, nuorisotyö, päihdekuntoutus, seniorityö sekä vammaistyö. Toiminnalle on ominaista kumppanuudet ja verkostotyö. Sana setlementti tulee englanninkielen sanasta ”to settle” (asettua asumaan, sopeutua, sovittaa). Kalliolan setlementti on perustettu vuonna 1919. Kalliolan setlementin muodostavat Kalliolan Kannatusyhdistys ry, Kalliolan Senioripalvelusäätiö ja Kalliolan Nuoret ry.