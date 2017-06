Aalto EE ostaa finanssialan koulutusyhtiö FINVAn

Financial Times: Aalto EE vankasti 50. maailman parhaimman joukossa 15.5.2017 07:55

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on parantanut räätälöityjen ohjelmien sijoitustaan Financial Times-lehden vuosittaisessa globaalissa vertailussa, joka on lajissaan maailman arvostetuin. Yhtiö on edelleen ainoa suomalainen toimija maailman viidenkymmenen parhaan liikkeenjohdon valmentajan joukossa.