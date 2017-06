Digitaalisuuden muutosvoima näkyy Teknologia 17 -messujen ohjelmassa

MUJI Suomeen 7.6.2017 13:16

Yksi maailman merkittävimmistä lifestyle-ketjuista, japanilainen MUJI, esittelee konseptinsa ensi kertaa Suomessa Habitare-messuilla 13.–17.9. Helsingissä. MUJIn popup-myymälä Habitaren Ahead-muotoiluhallissa on yhtiön ensimmäinen messuosallistuminen koskaan Euroopassa. MUJI on tunnettu vähäeleisen esteettisistä päivittäistavaroista, vaatteista ja kodintarvikkeista. MUJI-konsernilla on 870 myymälää ympäri maailmaa ja sen liikevaihto on 2,7 miljardia euroa. Suomen johtava design- ja huonekalutapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä.