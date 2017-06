Osaajapula uhkaa ohjelmistoalan miljardikasvua ja Suomea – Ohjelmistoyrittäjät: Avainkaupungeilla Kanadaa paremmaksi!

15.6.2017 10:00 | Ohjelmistoyrittäjät ry

Lähes 90 prosenttia ohjelmistoyrityksistä on kasvussa, kertoo uunituore ohjelmistoalan barometri. ”Tulos on todella hieno. Varjon sille heittää kuitenkin kasvava huoli pahenevasta osaajapulasta”, sanoo Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Roiha heittää Helsingille, Tampereelle ja Oululle haasteen: ”Suomeen on saatava maahanmuuttomalli, joka on Kanadaakin parempi”.

Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Rasmus Roiha Finlandia-talossa 15.6. Digibarometri 2017:n julkistuksessa.

”Suomen talouden ja hyvinvoinnin tuleva kasvu perustuu kansalliseen onnistumiseemme digitalisoitumisessa. Nyt sekä ohjelmistoala, teollisuus että palvelut joutuvat kamppailemaan aivan liian harvoista huippuosaajista, ja tämä luo erittäin todellisen uhan Suomen tulevaisuudelle”, toteaa Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Ohjelmistoyrittäjät ry:n tuore barometri kertoo kasvusta, joka kipuaa miljardiin vuodessa. ”Ohjelmistoyrityksistä on kasvamassa lähes 90 prosenttia, ja lähes neljäsosa kasvamassa merkittävästi. Tämä tarkoittaa miljardiluokan vuosikasvua, johon nykyiset osaajamme toivottavasti vielä juuri riittävät. Kasvun rajat ovat kuitenkin tulossa vastaan, sillä noin 7000 digialan huippuosaajalle löytyisi Suomesta heti töitä. Heitä ei vain ole”, kiihtyy Roiha. Haaste avainkaupungeille: Kanadaakin paremmaksi Ohjelmistoyrittäjät ry haastaa Helsingin, Tampereen ja Oulun mukaan miettimään, miten Suomesta tehdään huippuosaajille tarpeeksi vetovoimainen. Kilpailua parhaista osaajista, yrityksistä ja menestyksestä käydään yhä enemmän kaupunkien kuin valtioiden välillä. ”Kaupungistuminen on digitalisoitumisen ohessa maailman tärkein megatrendi. Kun meiltä Suomesta ovat digiosaajat loppumassa kesken, täytyy avainkaupunkiemme vetovoiman riittää tuomaan heitä maailmalta. Siksi olen tänään lähettänyt keskustelupyynnön Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupunkien johtajille”, kertoo toimitusjohtaja Roiha. Pohjaksi keskusteluille Ohjelmistoyrittäjät ry ehdottaa Kanadan mallia, joka tuottaa Kanadaan maahanmuuttajia tarveharkintaisesti vuosittain vajaan prosentin osuuden väestöstä. Osaajaryhmät valitaan valtion ja elinkeinoelämän yhteisissä neuvotteluissa. ”Meillä on Kanadalta opittavaa paljon muussakin kuin jääkiekossa”, naurahtaa Roiha. ”Kanadan malli on monessa suhteessa ratkaissut Kanadan yhteiskunnallisen ja taloudellisen menestyksen. Osaajia on saatu niille talouden lohkoille, jotka ovat osaajia tarvinneet, ja yhteiskunta on toivottanut heidät tervetulleiksi. Suomessa maahanmuuttopolitikan linjaukseen tarvitaan hallituksen päätös, mutta vetovoiman täytyy tulla kaupunkikeskuksista.” Prosentin osaamisperustainen lisäys toisi Suomeen 50 000 maahanmuuttajaa vuodessa. ”Ohjelmistoala ottaisi heti 5000 huippuosaajaa. Kohdekaupunkien pitää olla myös heidän perheilleen houkuttelevia, englanninkielisine palveluineen. Kasvukäytävä Helsinki-Tampere on Suomen talouden moottori ja siksi erityisen tärkeä, Oulu taas on Pohjois-Suomen ja koko Pohjois-Skandinavian mahdollinen vetonaula”, perustelee Roiha keskustelukutsuaan. ”Suomen pitää olla Kanadaakin parempi. Se on paras kansallinen ratkaisumme.” Lisätietoja: Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, Ohjelmistoyrittäjät ry, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi, 040 018 0434

