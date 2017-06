World Community Grid nopeuttaa tutkimustyötä siirtymällä IBM:n pilveen

15.6.2017 10:41 | IBM Suomi

ARMONK, NY - 15.6.2017: IBM:n World Community Grid -hilaverkko siirtyy täysin pilviympäristöön. World Community Grid yhdistää miljoonien yksittäisten tietokoneiden ja Android-mobiililaitteiden vapaana olevan kapasiteetin yhdeksi jättimäiseksi laskentaverkoksi erilaisten tutkimushankkeiden hyödynnettäväksi. Käyttäjämäärät ovat jatkaneet kasvuaan, ja pilviympäristö pystyy nopeuden ja suorituskyvyn lisäksi tarjoamaan joustavasti skaalautuvan toimintaympäristön.



Vuonna 2004 julkistettu World Community Grid muodostaa yksittäisistä tietokoneista ja mobiililaitteista laskenta- eli hilaverkon, eräänlaisen ”virtuaalisupertietokoneen”. Käyttäjät luovuttavat laitteidensa joutilasta laskentatehoa hyötykäyttöön lataamalla koneelleen tai mobiililaitteelleen ilmaisen sovelluksen. Sen avulla hilaverkkoon kytkeytyneet laitteet suorittavat tutkijoiden antamia laskentatehtäviä ja virtuaalikokeita. Valmiit tulokset lähetetään sovelluksen kautta automaattisesti takaisin tutkijoille analysoitavaksi ja edelleen hyödynnettäväksi. Tutkimuskohteita voivat esimerkiksi olla virukset, kuten Zika, HIV/AIDS, lapsuusajan syövät, aurinkoenergia tai juomavesi. World Community Gridin kautta kulkee keskimäärin 2,5 miljoonaa tapahtumaa päivittäin ja tehtävien työstämiseen osallistuu jopa 3,4 miljoonaa laitetta.



Tähän asti World Community Gridin koko infrastruktuuri on pyörinyt perinteisessä palvelinkeskuksessa. Kasvavien käyttäjämäärien ja työkuormien vuoksi ratkaisuksi haluttiin joustava ympäristö, joka skaalautuisi paremmin tarpeiden mukaan. Siirtymällä pilveen World Community Grid -yhteisö pystyy hyödyntämään IBM:n yli 55 palvelinkeskuksen verkostoa 19 eri maassa, ja näin lisätään nopeutta sekä suorituskykyä. Lisäksi World Community Grid on ottanut käyttöön DevOps-käytäntöjä ja avoimen lähdekoodin työkaluja, kuten verkkosivujen päivitystä, ylläpitoa ja valvontaa tehostavan IBM UrbanCode Deployn.



Perustamisestaan lähtien vuodesta 2004 World Community Grid on ollut avuksi 27 tutkimusprojektissa, jotka ovat liittyneet geenien kartoittamisesta ja syöpä- sekä virustutkimuksesta kestävään energiakehitykseen. Tänä aikana 730 000 ihmistä, 440 organisaatiota 80 maasta ja yli 3 000 000 laitetta on lahjoittanut yli miljoona vuotta laskenta-aikaa tutkimuksen hyväksi. Lahjoitetulla ajalla ja kapasiteetilla on esimerkiksi onnistuttu tunnistamaan mahdollisia uusia syövän hoitomenetelmiä lapsuusajan syöpään, kehitetty teknisesti parempia aurinkokennoja ja tehokkaampia veden suodatusjärjestelmiä.



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52522.wss

