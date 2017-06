Suomalainen lastenkirja ja sovellus valloittavat maailmaa

15.6.2017 11:11 | Kustannusosakeyhtiö Tammi

Kaisa Happosen ja Anne Vaskon lastenkirja Mur, eli karhu ja kirjan maailmaa digitaalisesti syventävä sovellus menestyvät maailmalla. Mur-sovellus palkittiin Bolognan lastenkirjamessuilla vuoden parhaana laajennetun todellisuuden digituotteena. Kirjan ja sovelluksen käännösoikeudet on myyty jo kymmenelle kielialueelle.

Mur-karhusta ja itsensä etsimisestä kertova Kaisa Happosen ja Anne Vaskon lokakuussa 2016 julkaistu lastenkirja Mur, eli karhu on noussut vauhdilla lastenkirjamaailman kysytyimpään kärkeen. Kirjan käännösoikeuksista on käyty huutokauppaa maailman johtavien lastenkirjakustantajien kesken. Kirjan ja sovelluksen käännösoikeudet on myyty jo kymmenelle kielialueelle. Ne ilmestyvät muun muassa ranskaksi, saksaksi ja kiinaksi.

”Olen iloinen, että Murin tarina on herättänyt kiinnostusta. Halusin käsitellä identiteettiä ja erilaisuutta yksinkertaisen tarinan kautta. Erilaisuus on usein vahvasti sisäinen kokemus. Onkin hyvä kysyä Murin tavoin itseltään, tekeekö asioita omasta halusta vai mukautumisen pakosta”, toteaa Kaisa Happonen.

Kirjan maailmaa syventävä, Anne Vaskon kuvittama ja tanskalaisen Step In Booksin toteuttama Mur-sovellus palkittiin vuoden parhaana laajennetun todellisuuden digituotteena Bolognan kirjamessuilla huhtikuussa 2017. Japanilaisessa Digital Ehon Award -kilpailussa sovellus valittiin toiseksi parhaaksi digituotteeksi lähes kolmensadan kilpailijan joukosta. Mur-sovelluksen avulla lukija pääsee astumaan kirjan sivuilta digitaalisesti sisään tarinaan, leikkimään, löytämään ja olemaan itse päähenkilö.

Step In Booksin toimitusjohtaja Aksel Køie korostaa teknologian merkitystä tämän päivän tarinankerronnassa. ”Koska nykyajan lapset ovat diginatiiveja, on tärkeää tarjota Murin tarina myös niillä laitteilla, joita lapset ja nuoret käyttävät. Sovellus hyödyntää uusimpia laajennetun todellisuuden teknologioita herättäessään Kaisan hienon tarinan ja Annen upean maailman eloon. On ollut mahtava nähdä, miten lapset ympäri maailman ovat ottaneet sovelluksen haltuun ja löytäneet kirjaan lisäsisältöä.”

”Mur-kirja ja -sovellus ovat visuaalisesti komeita ja kansainvälistä tasoa. Ei ole ihme, että Anne Vaskon kuvituksia on verrattu alan mestari Eric Carleen. Harvoin olen nähnyt suomalaisen kuvakirjan herättävän näin riemastuneen reaktion ulkomaisissa kustantajissa. Tämä kirja on helmi. Olemme iloisia, että tarina saa jatkoa jo ensi keväänä”, hehkuttaa Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Mur-sovellus toimii ainoastaan yhdessä kirjan kanssa käytettynä. Sovellus on ladattavissa Applen laitteille App Storesta ja Android-laitteille Google Play -kaupasta.

