Helsingin Kahvipavunkuja 4:ään valmistuu 67 Lumo-vuokra-asuntoa

Vuosaaren metroaseman ja Aurinkolahden uimarannan väliin valmistuu 67 Lumo-asuntoa 1.11.2017. Savuttomat asunnot ovat yksiöistä kolmioihin ja neljässä asunnossa on erillinen työtila.

Laadukkaiden ja vaaleasävyisten asuntojen lattiat ovat helppohoitoista laminaattia. Keittiöissä on muun muassa astianpesukone ja keraaminen liesi. Asunnoissa on lasitetut parvekkeet paitsi alakerran asunnoissa, joissa on terassi. Neljän asunnon yhteydessä on erillinen työtila omalla sisäänkäynnillä esimerkiksi kotikonttoriksi.

- Asunnon voi vuokrata vaivattomasti suuren suosion saaneesta Lumo-verkkokaupasta, sanoo myyntipäällikkö Laura Koiranen Lumo-kotikeskuksesta.

Asukkaiden käytössä on kaksi talosaunaa sekä maksuton pesula ja kuivaushuone. Talo muodostaa naapuritalojensa kanssa turvallisen sisäpihan leikkipaikkoineen. Autopaikat on rakennettu korttelin alla olevaan pysäköintihalliin. Savuttomassa talossa tupakointi on kielletty asunnossa, parvekkeella ja talon yhteisissä tiloissa. Tupakointi on sallittu ainoastaan tarkoitukseen osoitetulla alueella.

Kahvipavunkuja 4 sijaitsee erinomaisten palvelujen, metroaseman ja meren äärellä. Alueella vetovoimaa lisäävät monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä merellinen luonto.

Lumo-asukkaan etuja ovat muun muassa vuokraan sisältyvä laajakaistayhteys ja myös lemmikit ovat tervetulleita. Yhteiskäyttöautoja on asukkaiden vuokrattavissa Rastilan metroaseman vierestä. Monipuoliset asiakasedut ja tapahtumat tekevät asumisesta helppoa ja vaivatonta.