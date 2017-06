Yhteistyötalous: Euroopan parlamentti vaatii selkeitä suuntaviivoja

15.6.2017 13:59 | Euroopan parlamentti - Suomen-tiedotustoimisto

EU:n tulisi hyötyä yhteistyötalouden eduista, mutta samalla on varmistettava, että kuluttajansuojaa, työntekijöiden oikeuksia ja verolainsäädäntöä noudatetaan.

- Varmistettava, että kuluttajansuojaa, työntekijöiden oikeuksia ja verolainsäädäntöä noudatetaan

- Tarvitaan selkeä ja tasapainoinen EU-strategia

- 17% EU:n kuluttajista on käyttänyt verkossa toimivia yhteistyöalustoja

Euroopan parlamentti vaatii puuttumaan yhteistyötalouden sääntelyn harmaaseen alueeseen, mikä aiheuttaa huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa määräyksissä. Uudet liiketoimintamallit toimivat niin majoituksen (Airbnb), liikenteen (Uber) kuin kotitalouspalveluiden aloilla.



Mepit ehdottavat seuraavaa:



- yksityiset palveluntarjoajat vs. ammattilaiset: tarvitaan tiukat kriteerit erottamaan toisistaan ammattimaisesti palveluita tarjoavat henkilöt yksityishenkilöistä, jotka tarjoavat palveluja satunnaisesti; EU-tasolla tarvitaan yleiset suuntalinjat ja kansallisella tasolla tarkemmat säännöt (esim. tulorajat).



- kuluttajansuoja: kuluttajille tulee tiedottaa heidän jokaiseen ostotapahtumaan liittyvistä oikeuksista; yhteistyöalustojen tulisi tarjota tehokkaat järjestelmät valituksille ja kiistojen ratkaisuun



- vastuuseen liittyvät kysymykset: komission tulisi mahdollisimman pian selventää yhteistyöalustojen vastuukysymyksiä



- työntekijöiden oikeudet: yhteistyötalouden työntekijöille tulisi taata reilut työolosuhteet ja riittävä työsuojelu; työntekijöiden tulisi pystyä kerryttämään ja siirtämään kuluttajien antamia arviointeja alustojen välillä, sillä ne muodostavat heidän digitaalisen markkina-arvonsa



- verotus: samoja palveluja tarjoavia yrityksiä, ovat ne sitten osa perinteistä liiketaloutta tai yhteistyötaloutta, tulisi koskea samat verovelvoitteet; mepit kehottavat innovatiivisiin ratkaisuihin verolainsäädännön noudattamisen parantamiseksi ja vaativat yhteistyötä viranomaisilta ja yhteistyöalustoilta tämän suhteen



Mepit kuitenkin korostavat, että säädökset eivät saa rajoittaa yhteistyötaloutta. Mepit tuomitsevat joidenkin kansallisten viranomaisten asettamat määräykset, joilla “pyritään rajoittamaan majoituspalvelujen tarjoamista matkailijoille yhteistyötaloudessa”.



Mietintö hyväksyttiin äänin 510 ääntä puolesta, 60 vastaan, 48 tyhjää.



Euroopan parlamentin mietinnön esittelijän kommentti



“On välttämätöntä laatia eurooppalainen strategia yhteistyötaloudelle. Tavoitteena täytyy olla, että säännöt olisivat samat samoja palveluja tarjoaville perinteisille ja yhteistyötalouden yrityksille niin verotuksen kuin markkinoillepääsyn osalta. Näin pystytään takaamaan reilu kilpailu online- ja offline-toimijoiden välillä mukaan lukien ns. tuottajakuluttajat”, sanoi esittelijä Nicola Danti (S&D, Italia).



Taustatietoa



Eurobarometri-tutkimus vuodelta 2016 osoitti, että 17 % eurooppalaisista kuluttajista oli käyttänyt yhteistyötalouden palveluita ja 52 % kuluttajista oli tietoisia näistä palveluista. Vertaismajoitus on yhteistyötalouden suurin ala kaupankäynnin määrän perusteella mitattuna, kun taas alustojen tulojen perusteella mitattuna vertaisliikenne on suurin ala.



Tämä ei-lakiasäätävä päätöslauselma on parlamentin vastine komission tiedonantoon yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta.