Kuopiolaisen Snowek Oy:n vedettömälle katujenpuhdistusteknologialle Euroopan PM10-katupölysertifikaatti ensimmäisenä työlaitteena maailmassa

15.6.2017 13:33 | Snowek Oy

Kuopiolaisen Snowek Oy:n kehittämä vedettömään puhdistukseen perustuva katujen puhdistuslaite Trombia on läpäissyt Euroopan PM10 -katupölysertifikaattiin oikeuttavat testit Saksassa. Suomalaisesta teknologiasta tulee täten maailman ensimmäinen ja ainoa vedettömään puhdistukseen erikoistunut EU:n PM10-sertifikaattiin oikeutettu työlaite.

Kuopiolainen kunnossapitoalan kehitysyhtiö Snowek Oy on kehittänyt jo 3,5 vuoden ajan kansainvälisille lakaisukonemarkkinoille suunniteltua Trombia-puhdistusmenetelmää, jolla on pyritty vastaamaan ympärivuotisen kaupunkien ja teollisuusalueiden aluepuhdistuksen haasteisiin. Vuosittaisen katupölyongelman kanssa taistelevat kaupungit käyttävät ensisijaisesti vettä tien pinnalla, jotta katujen puhdistus ei aiheuttaisi pölyhaittoja ympäristössä puhdistuksen aikana. Veden käyttö aiheuttaa pölyn liettymisen asfalttipinnan rakoihin, ja pölylietteen puhdistus on tehotonta. Kun pölylietettä ei saada olemassa olevilla menetelmillä poistettua riittävän tehokkaasti, nousee pöly ilmaan heti kastellun pinnan kuivuttua.



Snowek Oy:n teknologia perustuu kansainvälisessä patenttiprosessissa olevaan suljettuun ilmaveitsi-ilmankierto-harjaus menetelmään, jossa pölyilmaa puhdistetaan syklonimenetelmällä. Kun puhdistus toteutetaan ilmaveitsen ja ilmankierrätyksen avulla kuivalla pinnalla, puhdistustulos paranee merkittävästi.



”Toimme prototyypit ajoon vuosi sitten keväällä Etelä-Suomessa yksityisillä kunnossapitourakoitsijoilla. Viime kevään jälkeen prototyyppeihin tehtiin vielä hienosäätöä ja tuotekehitystä tähdäten EU-katupölysertifikaatin saavuttamiseen tämän kevään aikana. Nyt kevään aikana 2017-mallistomme koneet kävivät Suomessa koeajokiertueella ja saimme näin vielä viimeiset hienosäädöt tehtyä tuotteeseen. Toukokuussa kone kävi testeissä Frankfurtin seudulla ja nyt kesäkuussa saimme virallisesti tulokset, sekä luvan käyttää EU:n PM10 –sertifikaattia maailman ensimmäisenä vedettömään puhdistukseen erikoistuneena puhdistustyölaitteena”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Antti Nikkanen.

Euroopan katupölystandardien mukaisessa PM10-testissä testataan pinnoitettujen pintojen puhdistuskykyä sekä pölynhallintakykyä. Perinteisesti suuria investointeja vaativille imulakaisukoneille kehitetyssä testissä ei vastaavia puhdistustyölaitteita ole menestynyt, koska tehokas puhdistustulos vettä käyttäen vaatii merkittävän imutehon taakseen. Tämä näkyy myös raskaan puhdistuskaluston vaatimissa investoinneissa. Trombia-puhdistustyölaite hyödyntää ainoastaan pyöräkuormaajien ja traktoreiden hydrauliikkaa, mutta saavuttaa sertifiointiin oikeuttavan puhdistustuloksen.

EU:n PM10-sertifioinnista vastaa toimialan kattojärjestö EUnited, ja ulkopuolisena neutraalina testijärjestäjänä toimii kansainvälinen tutkimusyhtiö SGS Institute Fresenius. EUnited PM10 sertfioinnista tuli Euroopan virallinen lakaisukonestandardi ” DIN EN 1549-3: 2015:05: Sweepers - Part 3 ” vuonna 2015, ja on tästä lähtien toiminut toimialan merkittävimpänä kansainvälisenä laatusertifikaattina.

”Vedetön puhdistusprosessi on meidän ja alalla asiaa tuntevien konekuljettajien näkökulmasta avain todellisiin pölyongelmiin. Nykyiset menetelmät ovat kalliita, hitaita ja valitettavan usein heikkoja puhdistustuloksen puolesta. Lisäksi, uskomme, että säästämällä vettä me saavutamme kehittyvillä vientimarkkinoilla merkittäviä hyötyjä, sillä veden saanti ei kaikkialla ole itsestäänselvyys. Iso asia on myös marginaalinen voimantuottovaatimus laadukkaan puhdistuksen aikaansaamiseksi. Tällä on suuri merkitys tulevaisuudessa sähkö- ja akkukäyttöisyyden lisääntyessä", Nikkanen taustoittaa.

Snowek Oy tähtää uudella teknologialla nyt ensisijaisesti vientimarkkinoille. Suomi ja muut Pohjoismaat toimivat yhtiölle tuttuna referenssimarkkinana, koska talvisen hiekoitushiekan poisto tekee puhdistettavista pinnoista äärimmäisen pölyisiä. Yhtiöllä on vientiliiketoimintaa Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Saksassa, Baltiassa ja Kiinassa.