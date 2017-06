Joka neljännellä helsinkiläisellä koiranomistajalla on kaksi koiraa

15.6.2017 12:30 | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingissä on tällä hetkellä arviolta 30 000 koiraa. Koirien määrä Helsingissä on noussut suhteellisesti jopa kaupungin väkiluvun kasvua nopeammin. Joka neljännellä koiranomistajataloudella onkin kaksi koiraa. Suosituin rotukoira on labradorinnoutaja, joskin koirista vielä huomattavasti useampi on sekarotuinen.

Koirat Luca ja Martti. Kuva: Terttu Kukkonen.

Helsingin kaupungin Kvartti-lehdessä julkaistiin kaksikymmentä vuotta sitten artikkeli Helsingin koirista. Tarkastelu perustui kaupungin koiraveroaineistoon. Artikkelin päivittämistä uusilla tiedoilla on pyydetty aika ajoin, ja uusia tietoja onkin nyt tarjolla tuoreessa verkkoartikkelissa ja tulevassa työpaperissa. Yleisin koirarotu labradorinnoutaja – rankanbulldoggien määrä nousussa Vuonna 2015 Suomen Kennelliiton rekisterissä oli noin 26 000 helsinkiläistä koiraa. Kennelliitto rekisteröi kuitenkin pelkät rotukoirat, joten luku ei kerro koko totuutta koirien määrästä Helsingissä. Kun halutaan arvioida koirien lukumäärää Helsingissä kaiken kaikkiaan, Kennelliiton rekisteritietoja on täydennettävä muilla tietolähteillä. Tässä tarkastelussa on turvauduttu Helsingin koiraveroa koskeviin tietoihin sekä valmisteilla olevan ympäristöasennetutkimuksen aineistoon. Helsingissä on koiria yhteensä noin 30 000. Arvio on tehty sen tiedon perusteella, että noin joka kuudes verotuksen kohteena ollut koira on ollut vuonna 2015 sekarotuinen. Yleisin koirarotu Helsingissä on labradorinnoutaja, joita kaupungissa on Kennelliiton mukaan noin 1 200. Joitakin uusia rotuja on ilmestynyt kymmenen Helsingin suosituimman koirarodun joukkoon verrattuna vuoden 1997 tilanteeseen. Mukana on nyt esimerkiksi maailmallakin suosittu ranskanbulldoggi. Ihmisten nimet suosittuja myös koirilla Aikaisemmin ei ole tiedetty, kuinka monessa koirakotitaloudessa on useampi kuin yksi koira. Siksi tänä keväänä toteutettuun ympäristöasennetutkimukseen liitettiin kysymys talouksissa olevien koirien määrästä. Tulosten mukaan Helsingissä noin joka neljännellä (24 %) koiran omistajalla on kaksi koiraa. Sitä useampi koira löytyy hyvin harvalta. Koirien yleisimmissä nimissä esiintyy paljon samoja nimiä kuin ihmisten suosituimpien etunimien joukossa. Onni on Helsingin yleisin koiran nimi ja samalla ykkösenä viime vuoden eniten annettujen pojan nimien listalla. Nimitietojen perusteella reilu kolmasosa koirista vaikuttaisi olevan narttukoiria ja vajaa kolmannes uroksia. Loput nimet ovat pääasiassa sellaisia, jotka eivät ole käytössä ihmisten niminä.

