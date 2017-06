Sodankylän geofysiikan observatorion vaiheista juhlakirja

Väitös: Meri- ja kesyhanhien risteytyminen lisää niiden geneettistä vaihtelua ja tuo haasteita hanhen kesytyksen tutkimukseen 14.6.2017 13:16

Eurooppalainen kesyhanhi on kulttuurillisesti ja taloudellisesti merkittävä laji, mutta tieto sen kesytyshistoriasta on ollut puutteellista. Tämä väitöstutkimus on ensimmäinen laajamittainen tutkimus, joka on pyrkinyt selvittämään eurooppalaisen kesyhanhen kesytyksen geneettistä taustaa. Tutkimuksessa vertailtiin geneettisen vaihtelun jakautumista eurooppalaisen kesyhanhen sekä sen esi-isän, merihanhen, populaatioissa käyttäen apuna sekä mitokondrio-DNA:n että tuman DNA:n geenimerkkejä.