Mediakutsu: Rehtori Tuula Teerin 60-vuotisjuhlaseminaari

Aalto-yliopisto järjestää juhlaseminaarin rehtori Tuula Teerin 60-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Media on tervetullut tilaisuuteen.

Aika: tiistai 20.6.2017 klo 13.30 alkaen

Paikka: Aalto-sali, Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Otaniemi, Espoo

Seminaarissa kuullaan Aalto-yliopiston tutkijoiden esityksiä Tuula Teerin omasta tutkimusalasta, biotekniikasta. Puhujia ovat professorit Janne Laine, Markus Linder, Merja Penttilä, Herbert Sixta ja Tapani Vuorinen. Seminaari on englanninkielinen.

Ohjelma

klo 13.30–16.00



Aalto University – the driver of the multidisciplinary bioeconomy

Janne Laine, dekaani, professori, Aalto-yliopisto

From cellulose to synthetic biology

Merja Penttilä, dosentti, Aalto-yliopisto; tutkimusprofessori, VTT

Quick and little – the art of revolutionary bleaching

Tapani Vuorinen, professori, Aalto-yliopisto

Our biological materials future. Where we are and where we need to go

Markus Linder, professori, Aalto-yliopisto

Revolutionizing the fashion market towards sustainability

Herbert Sixta, professori, Aalto-yliopisto

Life is great at 60 – past, present and future

Tuula Teeri, rehtori, Aalto-yliopisto

Rehtori Tuula Teerin muotokuvan paljastus.

klo 16.00

Juhlavastaanotto Kandidaattikeskus, Aalto-salin aula, Otaniemi

