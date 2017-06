Autokorjaamo-messut uudistuu ja täyttää kaksi hallia

15.6.2017 13:22 | Messukeskus

Autokorjaamo-messut järjestetään joka toinen vuosi Messukeskuksessa Helsingissä. Ensi vuonna valtakunnallinen ammattitapahtuma järjestetään 9.–10.11.2018 samaan aikaan Auto 2018 -tapahtuman kanssa. Autokorjaamo kokoaa kattavasti jälkimarkkinoinnin organisaatiot ja kävijät yhteen ja tarjoaa alan ammattilaisille entistä rautaisemman annoksen alan tietoa.

”Suomen Autoteknillinen Liitto on järjestänyt autokorjaamomessuja jo vuodesta 1980 saakka. Tapahtuma on aina ollut odotettu ja kerännyt alan ammattilaiset yhteen. Tarvetta yhdelle koko alan kokoavalle neutraalille tapahtumalle on selvästi edelleenkin”, kertoo toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi Suomen Autoteknillisestä Liitosta. ”Autokorjaamo-messut uudistuu ensi vuonna isolla otteella ja olemme jo nyt aloittaneet uuden tapahtuman suunnittelun. Tapahtumalle on varattu kaksi hallia Messukeskuksesta.”

Tuleva tapahtuma tarjoaa tietoja ja taitoja kartuttavaa ohjelmaa entistä enemmän. Autokorjaamo-messuilla järjestetään mm. jälkimarkkinointiseminaari. Tietovarikon sisältö uudistetaan ja messualueelle tulee teemoittain erilaisia toiminnallisia alueita. Työnäytöksiä on paljon osastoilla. Myös alan opettajille järjestetään omaa ohjelmaa. ”Digitaalisuus lisääntyy korjaamoalalla ja uusia sovelluksia tulee koko ajan. Korjausohjeet tulevat nyt jo paljon virtuaalisina ja niitä esitellään lisätyn todellisuuden avulla. Lasit laitetaan päähän ja niiden kautta koetaan todellinen tilanne”, kertoo Perhoniemi. ”Uuden tekniikan lisäksi tapahtumassa käydään läpi uusia lainsäädäntöjä ja niiden vaikutuksia alaan.”

Autokorjaamo-messut järjestää Messukeskus Suomen Autoteknillisen Liiton toimeksiannosta. Tapahtuman mediakumppani on Suomen Autolehti. Tapahtuma on avoinna 9.–10.11.2018 perjantaina ja lauantaina klo 10-17 Messukeskuksessa Helsingissä. Alan ammattilaiset pääsevät Autokorjaamo-messuille veloituksetta.

Auto 2018 -tapahtuma järjestetään torstaista sunnuntaihin 8.–11.11.2018 Messukeskuksessa. Yleisötapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Autotuojat- ja teollisuus ry:n kanssa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi, SATL, pasi.perhoniemi@satl.fi puh. 044523 9477

tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, teija.armanto@messukeskus.com puh. 050 376 0804

myyntiryhmäpäällikkö Jori Vainio, Messukeskus, jori.vainio@messukeskus.com puh. 050 362 5515

www.autokorjaamomessut.fi #autokorjaamo

Kuvia Autokorjaamo 2016 Http://mediabank.messukeskus.com