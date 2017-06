Terveyskylä kehitti mobiilipelin diabetesta sairastaville lapsille

15.6.2017 15:31 | HUS-kuntayhtymä

Suomessa diabetesta sairastaa noin 3800 lasta, ja uusia diagnooseja lapsilla tehdään vuosittain noin 500. Terveyskylän ja Metropolian peliopiskelijoiden tekemän HuimaHiilari-pelin avulla hiilihydraattien laskenta muuttuu hauskaksi.

HuimaHiilari on ensimmäinen peli Terveyskylä.fi -palvelussa. Sen avulla diabetesta sairastavat lapset ja nuoret oppivat ruokien hiilihydraattien laskentaa. Pelin sisältö on kehitetty HUS:n ravitsemusterapiayksikön ja Terveyskylän Lastentalon asiantuntijoiden voimin. Tekninen toteutus puolestaan tehtiin oppilaitosyhteistyönä Metropolia Game Studion opiskelijoiden kanssa.

"Toivomme pelin tavoittavan varsinkin niitä lapsia ja nuoria, joille hiilihydraattien laskennan oppiminen muilla tavoilla on ollut vaikeaa tai on jäänyt kokonaan harjoittelematta", toteaa pelin sisältöjä kehittämässä ollut HUS:n ravitsemusterapeutti Minna Similä.

Pelin avulla tärkeän taidon oppiminen myös innostaa

Terveyskylää rakennetaan osana Suomen yliopistosairaaloiden yhteistä Virtuaalisairaala 2.0 -hanketta. Kun ajatus Terveyskylän ensimmäisestä pelistä syntyi, löytyi kohderyhmä yliopistosairaalasta: Suomessa lasten diabetesta hoidetaan aikuisista poiketen erikoissairaanhoidon puolella.

Testiryhmänä toimineet lapset ovat ottaneet pelin ilolla vastaan. Hiilihydraattien laskennan harjoittelu voi olla innostavaa, jopa koukuttavaa. Juuri diabetekseen sairastunut voi pelin avulla aloittaa harjoittelun, kokeneempi taas testata ja päivittää taitojaan.

Myös ensimmäiset diabeteshoitajat ovat testanneet peliä potilaillaan, ja palaute on ollut rohkaisevaa: "Ideaa on pidetty loistavana. Teknisesti peliä voi vielä kehittää, mutta nykyiselläänkin se antaa lapselle mahdollisuuden oppia hiilihydraattien laskentaa uudella tavalla", Similä kertoo.

Lisätietoja pelistä ja vinkkejä sen käyttöön löydät täältä: https://www.terveyskyla.fi/sovellukset/huimahiilari

HuimaHiilari on ladattavissa ilmaiseksi iOS- (Apple) ja Android (Samsung, Huawei, OnePlus) -mobiililaitteisiin. Pelin voi ladata

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä tukemaan elämää pitkäaikaisen sairauden kanssa. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Terveyskylään avautui uusia taloja viimeksi toukokuussa: Leikkaukseen tulijan talo, Syöpätalo ja Vertaistalo. Niiden lisäksi kylästä löytyvät Aivotalo, Allergia- ja astmatalo, Harvinaissairauksien talo, Naistalo, Niveltalo, Kuntoutumistalo ja Kivunhallintatalo, Painonhallintatalo, Reumatalo, Sydänsairauksien talo, Verisuonitalo sekä Helsingin Biopankki ja ammattilaisten osio. Myös jo kahdeksan vuotta sitten avattu Mielenterveystalo on osa Terveyskylää. Rakenteilla on muun muassa Lastentalo, Silmätalo, Nuortentalo, Maksatalo, Munuaistalo ja Päivystystalo - vuoden 2018 loppuun mennessä avoinna on yhteensä noin 30 taloa.

Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, joka on viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen projektikokonaisuus. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

