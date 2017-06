Rationaalinen ihminen lottoaa kuin eläin

15.6.2017 17:07 | Veikkaus

Lauantaina voi voittaa Lotossa ainoalla täysosumalla kaikkien aikojen ennätyssumman 28,4 miljoonaa euroa, jos tuplaus osuu. Päävoitto on ilman tuplaustakin kaikkien aikojen suurin, 14,2 miljoonaa euroa. Lotto perustuu puhtaasti sattumaan, mutta muutamia asioita rationaalinen pelaaja voi ottaa huomioon.

1. Älä muistele menneitä

Aiemmat rivit eivät ennusta tulevia millään tavalla tulevia rivejä. Jokainen arvonta on oma yksilönsä. Rivin muodostumiseen eivät vaikuta sää, päivämäärä tai virallisten valvojien silmänliikkeet, kuten joku on joskus epäillyt.

Loton yli 40-vuotisen historian aikana kaikki numerot ovat esiintyneet oikeissa riveissä suunnilleen yhtä usein, vaikka lyhyillä aikajaksoilla jotkin numerot näyttäisivätkin pääsevän putkeen toisia useammin.

2. Pelaa kuin eläin

Lotossa arvotaan seitsemän numeroa väliltä 1–40 ja yksi lisänumero. Moni valitsee numeroita syntymäpäivien mukaan. Silloin luvut 32–40 eivät päädy riveihin. Ne muodostavat kuitenkin lähes neljänneksen numeroavaruudesta.

Jos opettaisi apinan tai delfiinin tekemään lottorivin, se olisi siinä mielessä parempi, että eläin valitsisi numeronsa koko numerojoukosta, koska ei tiedä syntymäpäivistä mitään – eikä usko aiempien rivien vaikuttavan seuraaviin. Ongelma eläimissä on se, että niillä voi olla suurempi kiinnostus syödä arvontavälineet kuin voittaa täysosuma.

3. Älä kulje joukon mukana

Jos haluat oikeasti miljoonia, niin unohda sopulin käytös ja suosituimmat rivit. Voitto jaetaan kaikkien oikein veikanneiden kesken, joten kannattaa pelata riviä, jotka kukaan muu ei todennäköisesti ole valinnut.

Tiettyjä suosikkirivejä pelataan kierroksesta toiseen tuhansia kappaleita. Suosituin rivi on – jostain kumman syystä – ruudukon kolmas pystyrivi 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39. Jos kone arpoo sen, täysosumien voittosumma jää peruskierroksilla muutamiin tuhansiin euroihin ja jättipottikierroksellakin kymmeniin tuhansiin euroihin. Pieneksi jäisi potti myös rivillä 1-7, kun ojossa olevia käsiä siinäkin olisi tuhansia.

4. Pelaa varman pojan porukka ja varmista voitto kotiin

Pelaajaporukoiden tekeminen on ollut mahdollista verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä viime vuoden syyskuusta. Pelaajaporukan etuna on se, että siitä voi myydä osuudet valitsemalleen lähipiirille tai laittaa osuudet myyntiin kaikille Veikkauksen Etuasiakkaille. Pelin voi jakaa 2-50 osuuteen.

Pelaajaporukassa kukin voittaja saa osuutensa automaattisesti suoraan tililleen, ja osuuksia voi ostaa eri määriä. Voi esimerkiksi ottaa 50 osuudesta 25 itselleen ja laittaa loput 25 tarjolle 25 parhaalle ystävällesi. Kätevää, jos on niin paljon hyviä ystäviä!

Myyntipaikassa rivinsä – kyllä, vaikka yhden ainoan rivin – voi jakaa 2, 5 tai 10 osuuteen. Kukin osuus on oma itsenäinen pelinsä. Veikkaus-kortin tiedot voi liittää omaan osuuteensa jo ostaessa, jolloin voitto osaa varmasti perille.

- Asiakastietojen lisäys onnistuu peliajan päättymiseen asti, ja liitos on tehtävä siinä myyntipaikassa, mistä peli on ostettu. Voit siis hankkia vaikka kymmenen osuutta ja jakaa ne tuttavillesi, jotka taas saavat liitettyä osuuteensa oman Veikkaus-korttinsa tiedot. Huomaavainen porukanvetäjä voi hoitaa porukan puolesta korttitietojen lisäämisen, neuvoo viestintäsuunnittelija Tuomas Dahlroos.

Veikkaus-korttina käyvät myös ajokortti, poliisin myöntämä henkilökortti ja Kela-kortti. Veikkaus-kortti löytyy nykyään myös Veikkauksen mobiilisovelluksesta.

Osuuksiin jakaminen tarkoittaa eri asiaa kuin pelistä otetut kopiot. Porukkaosuus kelpaa voitonmaksuun, kopio ei.

5. Unohda vihjerivit

Lotossa pärjääminen perustuu yksinomaan sattumaan. Oikean rivin voi veikata kuka tahansa, mutta sitä ei voi ennustaa kukaan. Erilaisia rivejä on noin 18,6 miljoonaa – ja joka ikinen niistä on yhtä todennäköinen. Lottovihjeisiin kannattaa suhtautua samalla vakavuudella kuin astrologiaan ja homeopatiaan. Niistä ei ole tieteellistä näyttöä.

Arvontaa on mahdotonta manipuloida, sillä kone ja pallot säilytetään lukituissa tiloissa, arvontaa valvovat Poliisihallituksen viranomaiset ja arvonta tehdään suorana lähetyksenä televisiossa miljoonien valvovien silmien alla.

6. Älä säikähdä, jos voitat

Lottovoittaja ei heti pääse mellastamaan miljonäärinä. Loton päävoitot maksetaan kolmen viikon kuluttua arvonnan tuloksen vahvistamisesta. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lauantai ennätyspotin Iso-Urhon mahdollinen jättipotti tulee tilille maanantaina 10. heinäkuuta Saiman nimipäivänä.

Ja tietenkin rationaalinen lottoaja suunnittelee tällä välin asioitaan, avaa tilavamman pankkitilin ja lukee esimerkiksi muiden voittajien tarinoista kohtalotoveriensa tapoja käyttää miljoonat.

- Joskus pelaajat ovat säikähtäneet, ettei voittoa tullutkaan, kun pelitilin saldo ei pomppaa. No, se pomppaa vasta kolmen viikon kuluttua, mutta kyllä voitosta kerrotaan pelitilillä. Lupaan, että täysosuman katseleminen on vaikuttava kokemus jo ennen voitonmaksua, kertoo sadoilla voittokahveilla isännöinyt tiedottaja Tero Talaslahti.

Jos ei ole pelannut netissä tai käyttänyt Veikkaus-korttia, voiton lunastusaikaa on vuosi. Monissa maissa lunastusaika on huomattavasti lyhyempi. Esimerkiksi Rankassa voiton lunastukseen on aikaa 60 päivää.

7. Ota uusin numero 40 mukaan

Valitse lottonumeroiden uusin tulokas, jos haluat edistää mahdollisuuksiasi ottaa potin ilman jakajia. Viime vuoden marraskuussa paluun ruudukkoon tehnyt 40 nimittäin on itse valituissa riveissä selvästi vähiten pelattu numero alle prosentin osuudellaan (0,95 %). Vertailun vuoksi, eniten pelattua numeroa 9 rastitaan lapuille yli kolme kertaa useammin eli 3,24 prosenttia.

- Nyt kun tämä on kerrottu, jää pohdittavaksi, kannattaako 40:tä enää pelata, koska muutkin pelaavat – vai pelaavatko? filosofoi Veikkauksen nettiarpojen tuotepäällikkö Mikko Heilala.