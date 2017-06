Espoon kaupunginmuseon Punaisen hirven jäljillä -lyhytelokuvalle kultamitali MUSAIONfilm ja F@IMP 2.0 -festivaalilla Tsekeissä

15.6.2017 17:22 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon kaupunginmuseon, Koukku Films Oy:n ja Himmee Creative Oy:n yhteistuotanto Punaisen hirven jäljillä - Tehtävä Espoossa (Searching for the Red Moose – Mission in Espoo) palkittiin 14.6. kultaisella mitalilla MUSAIONfilm ja F@IMP 2.0 -festivaalilla Tsekeissä. Punaisen hirven jäljillä oli ehdolla keskipitkien filmien sarjassa ja se palkittiin yhdessä saman pistemäärän saaneen Treasures of Nepal -nimisen elokuvan kanssa. Filmin on ohjannut ja käsikirjoittanut Joonas Schwanck. Tuotantoryhmään kuuluivat myös Frans Tihveräinen ja Toni Kauppila. Filmi on nähtävillä Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyssä KAMUssa Näyttelykeskus WeeGeellä sekä Espoon kaupunginmuseon youtube -kanavalla.



MUSAIONfilm 2017 – F@IMP 2.0 on kahden filmifestivaalin yhteistyössä järjestämä kansainvälinen tapahtuma, joka keskittyy museoiden ja kulttuuriperintöorganisaatioiden filmituotantoihin, audiovisuaalisiin sekä muihin digitaalisiin tuotantoihin. Musaion Filmfestival on tsekkiläinen museoiden filmituotantoihin keskittyvä vuosittainen festivaali, joka järjestetään Jan Amos Comenius -museossa Uhersky Brodissa. F@IMP 2.0. on kansainvälisen museojärjestön ICOMin audiovisuaalisiin ja digitaalisiin tuotantoihin erikoistuneen alakomitean AVICOMin vuosittainen festivaali ja kilpailu, jossa palkitaan museoiden digitaalisia tuotantoja useissa eri kategorioissa. Tänä vuonna mukaan festivaalille oli ilmoittautunut 34 tuotantoa, joista 12 henkinen jury päätti voittajat.