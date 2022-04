// KORJATTU TIEDOTE // Jouko Pölönen jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana

Tela-blogi: Työeläkejärjestelmän suuri haaste ei ole hajautunut toimeenpano vaan se, että järjestelmän kehittämisvastuu on hajallaan useassa eri paikassa 6.4.2022 11:20:14 EEST | Blogi

Maailmassa on paljon monimutkaisuutta. Suomen työeläkejärjestelmässä sitä löytyy ainakin voimassa olevien työeläkelakien lukumäärästä, eri lakien mukaisten eläkkeiden rahoituksen erilaisuudesta ja eläkkeiden toimeenpanon hajautumisesta usean eri työeläkevakuuttajan tehtäväksi. Kritiikin kärki on usein viimeksi mainitussa. Syvempi pohdinta siitä, mitä varten työeläke on olemassa ja mistä kaikesta sen järjestämisen monimuotoisuudessa on kyse, on harvemmin keskiössä.