Suosikkituotteet helposti hyllyyn - HOK-Elannon S-marketit haluavat asiakkaat mukaan valikoiman kehittämiseen

S-marketeissa on aina voinut esittää tuotetoiveita myymälässä, ja nyt toiveiden esittäminen on entistäkin helpompaa uuden Sinuntoive.fi-nettisivun kautta. Sinuntoive.fi-palvelu on osa HOK-Elannon jättihanketta, jonka aikana kaikki S-marketit uudistetaan vuoden 2022 alkuun mennessä. Uudistuvat S-marketit haluavat tarjota kunkin myymälän asiakkaiden tarpeisiin entistäkin paremmin osuvia valikoimia.

Kukin myymälä vastaa palveluillaan ja valikoimallaan paikalliseen tarpeeseen.

Tuotetoiveita varten on luotu oma verkkosivu sinuntoive.fi helpottamaan toiveiden esittämistä. Toteutetut toiveet merkitään myymälöissä entistä selkeämmin. Toiveet ovat myymäläkohtaisia ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Palvelun taustalla on S-marketin halu vastata myymäläkohtaisesti lähialueen asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on tuoda kaupan hyllyyn tuotteita, joita juuri kyseisen myymälän asiakkaat toivovat. Myyntidatan avulla pystymme hyvin ennustamaan, onko toivotulle tuotteelle myymälässä myös laajemmin kysyntää, S-market-ketjujohtaja Ari Talso HOK-Elannosta toteaa. Asiakkaat kaipaavat hyvinkin erilaisia asioita eri kaupungeissa, kunnissa ja kaupunginosissa. Esimerkiksi Helsingin Lauttasaaressa ostetaan enemmän luomutuotteita ja itäisessä kantakaupungissa enemmän vegaanituotteita kuin muualla HOK-Elannon alueella. Sinuntoive.fi-palvelua on pilotoitu reilun vuoden ajan muutamissa S-marketeissa eri puolilla Suomea. HOK-Elannon alueella pilottivaiheessa olivat mukana Arabian, Kasarmitorin, Myllypuron ja Laajasalon S-marketit. Nyt palvelu on käytössä kaikissa 60 HOK-Elannon S-marketissa. Koko Suomeen palvelu laajenee kevään kuluessa. Toivomme, että asiakkaat ottavat Sinuntoiveen innolla käyttöön. Vaikka tunnemmekin kunkin alueen asiakastarpeet hyvin, on aina mielenkiintoista kuulla mitä erityistoiveita asiakkailla saattaisi olla. Verkkopalvelun lisäksi meitä saa tuttuun tapaan myös jututtaa myymälöissä ja esittää tuotetoiveita henkilökunnalle - kuten ennenkin, Talso muistuttaa.



