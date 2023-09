10 miljoonan Museokortti-käynnin raja rikki Ateneumissa: ”Museot tuovat luksusta arkeen”

Museokorttia on käytetty tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Tänä vuonna museot ovatkin olleet poikkeuksellisen suosittuja, etenkin kesäkaudella. Toukokuusta elokuuhun tehtiin ennätysmäärä käyntejä: Museokorttia käytettiin kesän aikana yli miljoona kertaa, joka on 47 prosenttia enemmän kuin kesällä 2022.

– Eurooppalainen museoilmiö on toden teolla jalkautunut Suomeen. Museokortti-käynnit ovat kasvaneet tämän vuoden tammi–elokuun aikana peräti 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna, mikä kertoo siitä, että museot kiinnostavat nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden alusta syyskuun puoliväliin Museokortilla on tehty jo 1,9 miljoonaa käyntiä, kertoo Museokorttia ylläpitävän FMA Creatios Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Ennätyskäynnin tehnyt Anne Miller: ”Museokäynnit ovat arjen luksusta”

Museokortilla on vierailtu yhteensä 10 miljoonaa kertaa suomalaismuseoissa. Ennätyskäynti tehtiin keskiviikkona 13. syyskuuta Ateneumin taidemuseossa, jossa on nyt viimeistä viikonloppua esillä Albert Edelfeltin huippusuosittu näyttely. Onnittelimme ennätyskäynnin tehnyttä Anne Milleriä ja jatkoimme hänen Museokorttinsa voimassaoloa vuodella.



Miller on ollut jo 6 vuotta Museokortin käyttäjä ja käynyt vuosien varrella aktiivisesti museoissa. Etenkin kotimaanmatkoille mentäessä hän selvittää, missä Museokorttia voisi myös ulkoiluttaa.

– Olin juuri viime viikolla Tampereella. Kävimme Museo Milavidassa ja otimme myös yleisöopastuksen. Se oli todella mielenkiintoinen kohde, Miller kertoo.

Seuraava museokäynti on myös jo suunnitteilla. Miller aikoo mennä Kansallismuseoon ystäviensä kanssa. Kansallismuseo on vielä avoinna 15. lokakuuta asti, jonka jälkeen museo sulkeutuu peruskorjauksen ja lisärankentamishankkeen vuoksi. Suosikkikohde avautuu yleisölle jälleen vuonna 2027.

Miller kokee museoiden ja niiden tarjoamien opastusten tuovan uutta tietoa ja avartavia elämyksiä. Hän suosittelee museokäyntejä myös heille, jotka eivät siellä tavallisesti käy.

– Pidän ihan valtavasti kulttuurista. Käyn museoissa, konserteissa ja teatterissa. Ne ovat iso plussa arkielämän keskellä. Koen, että museokäynnit ovat elämyksellisiä hetkiä, kuin arjen luksusta. Museoista saa myös paljon tietoa ja uusia näkökulmia.

Museokortti on tulouttanut museoille jo 65 miljoonaa euroa

Vuonna 2015 käyttöönotettu Museokortti on tutkitusti muuttanut museoiden käyttökulttuuria: kynnys poiketa museoon on madaltunut, piipahtamiset lisääntyneet. Myös aiemmin museoista kiinnostumattomat henkilöt ovat ryhtyneet museopalvelujen aktiivikäyttäjiksi.

Museokortin suosio on jatkanut kasvuaan vuodesta toiseen sen käyttöönotosta lähtien. Vuoden mittaisen museopääsylipun suosion vaikutukset ovat yksiselitteisesti positiiviset museoalalle: suomalaiset käyvät museoissa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Museokortti on tuonut uusia tulovirtoja ja näkyvyyttä koko museoalalle. Museoiden yhteenlasketut pääsylipputulot ovat tuplaantuneet Museokortti-aikana.

Museokortti on tulouttanut museoille yhteensä jo noin 65 miljoonaa euroa. Museokortin myyntituloista vähintään 75 prosenttia palautetaan suomalaisille museoille. Loput käytetään järjestelmän ylläpito- ja kehityskuluihin sekä museoiden yhteismarkkinointiin.

Museokortti vuoden mittainen pääsylippu lähes 370 kohteeseen. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.

Museokortin vuoden 2015 lanseerauksen jälkeen museokäynnit ovat olleet jatkuvassa kasvussa.