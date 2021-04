100 jäsentä täyteen KOVAlle

Jaa

KOVA saavutti merkittävän 100:n jäsenen rajapyykin tänään.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:llä on nyt 100 jäsentä, kun KOVAlle hyväksyttiin tänään viisi uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy, Kauhavan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot, Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot sekä Yrjö ja Hanna -säätiö sr. Uudet jäsenet omistavat yli 4 500 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

KOVAn jäsenenä on nyt 100 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä noin 285 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- Kuluva kevät on ollut KOVAssa historiallinen. Laajensimme jäsenpohjaamme asumisoikeusyhteisöihin ja lisäksi tänään saavutimme tänään 100 jäsenen rajapyykin. Uudet jäsenemme vahvistavat jälleen merkittävästi KOVAn edunvalvonnallista ja edustuksellista roolia. Tänään hyväksyttyjen jäsenten myötä vahvistamme rooliamme myös erityisryhmien vuokra-asuntoja tarjoavien yhtiöiden edunvalvojana ja yhteistyöjärjestönä. Jäsenkasvu tässäkin segmentissä on tervetullutta, jotta tavoitteemme kaikkien yleishyödyllisen asuntotuotannon toimijoiden kokoavana voimana voi toteutua, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy (Arttuasunnot), on vuonna 2010 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva yhtiö. Arttuasunnot on yksi Suomen suurimmista ja johtavista erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen tuottajista, omistajista ja erityisasiantuntijoista. Yhtiöllä on omistuksessaan muistihäiriöisille, kehitysvammaisille, ikäihmisille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettuja asuntoja. Yhtiö omistaa 2 060 vuokra-asuntoa.

Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on vuonna 1974 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Kauhavan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 940 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 8,33 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot on vuonna 1986 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Liperin kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 570 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 9,73 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot on vuonna 1992 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Ähtärin kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 170 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 8,67 euroa neliöltä kuukaudessa.

Yrjö ja Hanna -säätiö sr on vuonna 1996 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva säätiö. Sen taustalla ovat YH-Palvelutaloyhdistys ry, Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry, Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry, Jyväskylän Maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiö sr, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö sr, Karstulan Asumispalvelusäätiö sr, Laukaan Asumispalvelusäätiö sr, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry, Savonlinnan Iltakoti ry, Suomen Mielenterveys ry ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry. Säätiö perustettiin tarkoituksenaan edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Säätiö omistaa tällä hetkellä yhteensä noin 780 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Säätiön vuokra-asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 11,20 euroa neliöltä kuukaudessa.