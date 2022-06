”100 miljoonan seniorin markkina yksin EU:ssa” – Suomalainen Easy Phone tähtää maailmanvalloitukseen: ”Selkein käyttöliittymä, mitä minä olen päässyt kokeilemaan”

Lehdistötiedote 15.06.2022

Senioreiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Puhelinmarkkinoilta on kuitenkin puuttunut senioreille mahdollisimman helppo ja turvallinen vaihtoehto. Kokeneen IT-alan yrittäjän Olli Uuksulaisen ideoima Easy Phone App on ratkaisu kaikille niille, joille älypuhelimet vaikuttavat liian monimutkaisilta ja hankalilta käyttää. Lisäksi ratkaisu on ympäristöteko parhaasta päästä: itse puhelin voi löytyä oman kaapin nurkasta.

”Muutamme jopa vanhan Androidin helpoksi älypuhelimeksi. Easy Phone Appin käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä, asiakaskokemukset ennakoivat nopeaa kasvua”, iloitsee Uuksulainen.

Startupin johtoon hypännyt monialainen yritysosaaja Eva Brchisky näkee valtavan potentiaalin.

”Sadat miljoonat seniorit kaipaavat helppoa puhelinta ja palvelua sen sujuvaan käyttöönottoon. Olemme arvioineet, että ratkaisullemme löytyy lähes 100 miljoonan seniorin markkina yksin EU:ssa”, suhteuttaa Brchisky nopeasti leviävän innovaation suurta näkymää.

Liiketoiminnan ydin on palvelussa: Vaikka puhelimen käyttö on Easy Phone Appillä ainutlaatuisen helppoa, sovellus pitää silti saada asennettua ja seniori opastettua alkuun. Easy Phone Appin kansainvälistä palveluliiketoimintaa varten on ”proof of concept” jo täyttä päätä syntymässä, Digitalkkarit-ketjun asennuspalvelun myötä. Digitalkkarit on osa MPY-konsernia, jolla on laaja valtakunnallinen operaattoritoiminta. Easy Phone App tähtää maailmallakin operaattoreiden kylkeen ja näyttö on jo lupaava.

”Easy Phone App vastaa tärkeään tarpeeseen seniorimarkkinoilla. Haluamme aina tarjota asiakkaillemme ympäri maata parhaat mahdolliset ratkaisut, ja Easy Phone App on juuri sellainen. Uskomme vahvasti, että valtava määrä seniorien Android-puhelimia on pian muuntumassa Easy Phone -puhelimiksi. Asiakkaista välittäminen on Digitalkkareille kaiken a ja o, ja Easy Phone App auttaa senioreita pysymään helposti elämässä kiinni”, luonnehtii ketjupäällikkö Sari Ruuskanen.

”Ihanaa, ettei tarvitse ostaa uutta laitetta”

Sovellus toimii kuin uusi, helposti muokattava käyttöliittymä. Seniori saa puhelimeensa heti käsille juuri ne toiminnot, joita hän kaipaa, eikä mitään ylimääräistä. Yksi Easy Phone Appin tyytyväisistä käyttäjistä on Lea Grönlund, 81, joka auttaa myös muita senioreja kiinni digitaitoihin.

”On selkeä! Juuri niin isot ja muutenkin juuri sellaiset kuvakkeet kuin haluaa. Tässä ei tule kynnystä ottaa käyttöön. Sopii siis seniorille, joka on vähän epävarma älypuhelimesta, mutta itse asiassa myös ihan kaikille! Selkein käyttöliittymä, mitä minä olen päässyt kokeilemaan”, painottaa Grönlund.

Grönlundin puheella on painoarvoa: Hän kertoo käyneensä tällä vuosituhannella läpi miltei kaikki puhelimet laajassa vapaaehtoistyössään etenkin toimiessaan vertaisopastajana Enter ry:ssä. Siksi palautettakin on kertynyt runsaasti.

”Ihmisiltä on tullut hyvää palautetta, että onpa mainio idea! Kylläpä onkin helppoa soittaa ja lähettää viestejä. Hienoa, että saa muuten toimivan laitteen käyttöön helpoksi ja turvalliseksi ja toimivaksi. Ihanaa, ettei tarvitse ostaa uutta laitetta! Kierrätys säästää sekä rahaa että ympäristöä”, myhäilee Grönlund.

Lisätietoja:

