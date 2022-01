101 tapaa tappaa aviomies – Laura Lindstedtin ja Sinikka Vuolan kirjoittama menetelmällinen murhamysteeri

Siltalan tammikuun kirjat 4.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

VIIKKO 3 SILLAN SYNTY on freskomainen romaani jättimäiseltä siltatyömaalta. Ranskalaiselta Maylis de Kerangalilta on aiemmin julkaistu suomeksi kaksi kirjaa, lukijoiden ja kriitikoiden kiittämät Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät (2016) ja Maailma käden ulottuvilla (2019). Kirjan ovat suomentaneet Ville Keynäs ja Anu Partanen. Viime vuosina novellikokoelmillaan ilahduttanut Harry Salmenniemi palaa runouden pariin, häneltä ilmestyy runoteos KUUME. Tsekkiläisen, Pariisissa pitkään asuneen Patrik Ouredníkin EUROPEANA – 20. VUOSISADAN LYHYT HISTORIA on pyörryttävä sukellus Euroopan 1900-luvun tapahtumiin. Teos on sirpaleinen, toisteinen ja absurdi kuten koko rikki revitty Eurooppa 1900-luvulla. Kirjan on suomentanut Eero Balk. Seija Sartin kirjoittama kirja JUSSI POHJAKALLIO – KOVA JÄTKÄ KAMERA KÄDESSÄ kertoo nimensä mukaisesti Pohjakalliosta, joka oli 1950-60-luvuilla kansainvälisesti arvostettu "Suomen ahkerin lehtikuvaaja" ja myöhempinä vuosikymmeninä maamme ammattivalokuvauksen te