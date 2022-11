1.12.2022 on monelle ilon päivä

Kirjoitin muutama vuosi sitten siitä, kuinka Suomessa kyykytetään vuosikausia ihmisiä, joilla on maksuhäiriömerkintä. Merkintä on haitannut satojen tuhansien suomalaisten elämää, vaikka he olisivat maksaneet velkansa pois.

Maksuhäiriömerkinnät ovat Suomessa yhä yleisempiä. Ulosottoon saapuu yli kolme miljoonaa asiaa vuodessa. Viime vuonna jo n. 400 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä, joka vastaa n. kahdeksaa prosenttia aikuisväestöstä. On tärkeää uskaltaa keskustella velkaantumisesta, joka on laaja yhteiskunnallinen ongelma.

Viime vuosina olen useampaan kertaan ottanut yhteyttä eri kansanedustajiin ja kysynyt, miksi ihmisiä rangaistaan ja tehdään arvottomaksi vuosia kestävällä luottotietojen menetyksellä, vaikka ihminen olisi maksanut kaikki ulosottonsa ja velkansa pois? En ole ymmärtänyt, miksi heillä velan maksun jälkeen säilyy maksuhäiriömerkintä. Tällainen henkilö ei saa vuokra-asuntoa, puhelinta, verkkopankkitunnuksia eikä sähkösopimusta.

Hieno uutinen on, että 1.12.2022 asiat paranevat ja muuttuvat. Yli puolitoista miljoonaa yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkintää on poistumassa joulukuun alussa. Eduskunnan laatima uusi laki luottotietolain muuttamisesta astuu voimaan ja maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden sisällä siitä, kun luottotietorekisteriä ylläpitävä yritys on saanut tiedon velan maksusta. Lain myötä maksuhäiriömerkinnät eivät myöskään enää vaikuta toisiinsa eli uusi merkintä ei pidennä enää aiemman merkinnän kestoa.

Muutama vuosi sitten sata kansanedustajaa eri puolueista allekirjoitti lakialoitteen, jonka tarkoitus oli muuttaa luottotietolakia ja ulosottokaarta niin, että maksuhäiriömerkinnät poistuisivat luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu, vanhentunut tai velan peruste on poistunut. Edellinen eduskunta ei halunnut viedä asiaa eteenpäin. Nykyinen hallitus ja eduskunta oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonin johdolla hoiti monien ihmisten elämään vaikuttaneen lakimuutoksen. Laki on nyt inhimillisempi ja oikeudenmukaisempi. Nyt monella suomalaisella on mahdollisuus saada oma elämänsä tasapainoon, kun luottohäiriömerkintä on poistunut.

Kiitos tästä hyvästä teosta kuuluu koko eduskunnalle!