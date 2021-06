12–15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien helsinkiläisten koronarokotukset alkavat

Jaa

Koronarokotuksen saavat seuraavaksi 12–15-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava tai erittäin altistava sairaus tai tila (riskiryhmät 1 ja 2). Rokotusajanvaraus aukeaa huomenna torstaina 1. heinäkuuta.

Nopeimmin rokotusajan voi varata verkosta osoitteessa koronarokotusaika.fi. Ajan voi varata myös ajanvarausnumerosta 09 310 46300 (arkisin klo 8-18). Alaikäinen voi varata ajan itse. Aikaa varatessa tulee olla täyttänyt 12 vuotta. Huoltaja voi myös varata ajan alaikäisen puolesta.

Rokotuksia annetaan Jätkäsaaren, Messukeskuksen, Malmin ja Myllypuron rokotuspisteissä.

Alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi hänen olevan ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä siihen. Tilanne arvioidaan rokotuspisteellä. Jos nuori ei ole kykenevä päättämään rokotuksestaan itse, tarvitaan rokottamiseen molempien huoltajien kirjallinen suostumus. Suostumus tehdään tällä lomakkeella.

Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet ja tilat (riskiryhmä 1)

Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet ja tilat (riskiryhmä 2)

Tarkempaa tietoa helsinkiläisten koronarokotuksista saa koronarokotus.hel.fi-sivuilta.

Rokotukset etenevät sitä mukaa kun rokotteita saadaan

Rokotteita annetaan Helsingissä viiveettä sitä mukaa kun niitä saadaan. Noin 390 000 helsinkiläistä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa.

70-vuotiaista ja tätä vanhemmista ensimmäisen rokotuksen on saanut jo yli 90 prosenttia. 45–69-vuotiailla rokotuskattavuus on 80 prosenttia tai enemmän. 40–44-vuotiaiden rokotuskattavuus on 76 prosenttia. 35-39-vuotiaiden rokotuskattavuus on 69 prosenttia. 30–34-vuotiaiden rokotuskattavuus on tällä hetkellä 63 prosenttia ja 25–29-vuotiaiden 56 prosenttia. 16-24-vuotiaiden rokotukset alkoivat viime viikolla.

”Suuri osa helsinkiläisistä on nyt rokotusvuorossa. Kannustamme kaikkia varaamaan rokotusajan, sillä rokotteen ottaminen on tärkeätä muun muassa rajojen takaa tulevien tartuntojen leviämisen ehkäisyssä”, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen toteaa.

”Rokotteita riittää hyvin Helsingissä myös kesällä, ja rokotusaikoja on tarjolla kaikilla rokotuspisteillä”, Lukkarinen jatkaa.

Helsingissä on käytössä kahta eri rokotetta. Pfizerin rokotteella rokotetaan tällä hetkellä 16–64-vuotiaita. 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat rokotetaan AstraZenecan rokotteella tai halutessaan Pfizerin rokotteella. Valinnan voi tehdä sekä verkko- että puhelinajanvarauksessa. Rokotetta ei voi valita rokotuspisteellä.

Rokotuksia annetaan kaksi kappaletta. Pfizerin rokotteiden annosväli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti 12 viikkoa. AstraZenecan rokotteiden annosvälin voi lyhentää 8 viikkoon. Annosvälin lyhentäminen ei koske Pfizerin rokotetta. Koronarokote on

maksuton ja vapaaehtoinen.

Koronavirustaudin sairastanut saa nyt rokotteen kaksi kuukautta sairastamisen jälkeen

Henkilölle, joka on jo sairastanut koronavirustaudin, tarjotaan jatkossa rokotusta siinä

vaiheessa, kun oireiden alusta tai tartunnan toteamisesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Koronavirustaudin sairastaneita tiedotetaan asiasta tekstiviestillä.

Lisätietoja:

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, p. 09 310 42700