16–24-vuotiaiden helsinkiläisten koronarokotukset alkavat

Koronarokotuksen saavat seuraavaksi 16–24-vuotiaat helsinkiläiset. 20–24-vuotiaiden eli vuosina 1997–2001 syntyneiden rokotusajanvaraus aukeaa maanantaina 21. kesäkuuta. 16–19-vuotiaiden eli 2002–2005 syntyneiden ajanvaraus aukeaa keskiviikkona 23. kesäkuuta. Aikaa varatessa tulee olla täyttänyt 16 vuotta.

Rokotusajan voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300.

Nopeimmin ajan voi varata verkosta. Ajanvarausnumero on auki arkisin kello 8-18. Rokotusten alkamisesta ilmoitetaan myös muun muassa lehti-ilmoituksilla.

Rokotuksia annetaan Jätkäsaaren, Messukeskuksen, Malmin ja Myllypuron rokotuspisteissä.

Tarkempaa tietoa helsinkiläisten koronarokotuksista saa koronarokotus.hel.fi-sivuilta.

Rokotukset etenevät sitä mukaa kun rokotteita saadaan

Rokotteita annetaan Helsingissä viiveettä sitä mukaa kun niitä saadaan. Noin 350 000 helsinkiläistä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa.

70-vuotiaista ja tätä vanhemmista ensimmäisen rokotuksen on saanut jo yli 90 prosenttia. 55–69-vuotiailla rokotuskattavuus on 83 prosenttia tai enemmän. 45–54-vuotiaista rokotuksen on hakenut noin 79 prosenttia. 40–44-vuotiaiden rokotuskattavuus on 74 prosenttia. 35-39-vuotiaiden rokotuskattavuus on 65 prosenttia. 30–34-vuotiaiden rokotuskattavuus on tällä hetkellä 52 prosenttia. 25–29-vuotiaiden rokotukset alkoivat tämän viikon alussa.

”On erittäin tärkeätä, että pääsemme nyt rokottamaan myös nuorempia ikäryhmiä. Tämä on tärkeätä epidemian ja mahdollisten rajojen takaa tulevien virusmuutosten leviämisen ehkäisyssä”, johtava ylilääkäri Timo Carpén kertoo.

”Kannustan lämpimästi kaikkia varaamaan ajan rokotukseen kesästä ja mahdollisesta lomasta huolimatta, kun oma vuoro tulee. Kun saavutamme riittävän korkean korotuskattavuuden, reilut 80 prosenttia kaikissa rokotettavissa ikäryhmissä, niin pääsemme vähitellen palaamaan normaaliin elämään. Kyllä me kaikki olemmekin odottaneet, että pystyisimme esimerkiksi matkustamaan ja vihdoin nauttimaan erilaisista kulttuuri- ja musiikkitapahtumista, Carpén jatkaa.

Helsingissä on käytössä kahta eri rokotetta. Pfizerin rokotteella rokotetaan tällä hetkellä 16–64-vuotiaita. 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat rokotetaan AstraZenecan rokotteella tai halutessaan Pfizerin rokotteella. Valinnan voi tehdä sekä verkko- että puhelinajanvarauksessa. Rokotetta ei voi valita rokotuspisteellä.

Rokotuksia annetaan kaksi kappaletta. Pfizerilla rokotukset annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti 12 viikon välein. AstraZenecan annosvälin voi lyhentää 8 viikkoon. Annosvälin lyhentäminen ei koske Pfizerin rokotetta. Koronarokote on maksuton ja

vapaaehtoinen.

Henkilölle, joka on jo sairastanut koronavirustaudin, tarjotaan rokotusta siinä vaiheessa, kun oireiden alusta tai tartunnan toteamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Lisätietoja:

Johtava ylilääkäri Timo Carpén, p. 09 310 50075, timo.carpen@hel.fi