1700 kilometriä pyöräteitä kartoitetaan joukkoistetusti mobiilipelin avulla

Kuusi kaupunkia kokeilee ensimmäistä kertaa maailmassa kuntalaisille mobiilipelin kautta joukkoistettua pyöräteiden kuntokartoitusta. Kuka tahansa voi osallistua ja ansaita rahaa suoraan pankkitilillensä.

Tapahtuma starttaa lauantaina 10. heinäkuuta ja on käynnissä, kunnes kaikki tiet on kartoitettu. Helsinki ja Tampere ovat mukana ensikertalaisina, kun taas Vaasassa, Kuopiossa, Vihdissä ja Paimiossa on vastaava tempaus toteutettu jo autoilijoiden toimesta. Poljettavaa on yhteensä yli 1700 kilometriä.

Osallistuminen tapahtuu polkupyörän tankoon kiinnitettävällä älypuhelimella ja siihen ilmaiseksi ladattavalla Crowdchupa-mobiilisovelluksella. Käyttäjät poimivat pyöräillessään sovelluksen kartalla näkyviä virtuaalisia kolikoita ja marjoja nauhoittamalla videota, josta tekoäly tunnistaa pyöräteiden vauriot.

– Kaikki kerättävät objektit ovat rahanarvoisia, ja keskimäärin käyttäjät pääsevät tienaamaan yli kaksi euroa kilometriltä. Ahkerimpien polkijoiden palkkiot voivat siis liikkua jo varsin suurissakin summissa, sanoo Crowdchupan toimitusjohtaja Toni Paju.

Kaupungit käyttävät kerättyä tietoa katuverkon korjausvelan selvittämiseen ja pyöräteiden kunnossapidon suunnitteluun. Kiinnostus joukkoistettua kuntokartoitusta kohtaan on ollut hyvässä kasvussa, sillä tempauksen toteuttava tamperelainen startup-yritys Crowdchupa on viime syksystä saakka kerännyt jo runsain määrin dataa Suomen ja Viron autoteiden vaurioista.

– Helsingissä olemme tunnistaneet tarpeen kerätä kattavammin tietoa jalankulku- ja pyöräväylien kunnosta, ja tietenkin uudet menetelmät kiinnostavat. Perinteisesti tietoa on kerätty pienempinä kokonaisuuksina esimerkiksi erillisillä mittausajoneuvoilla, kun taas joukkoistaminen mahdollistaa tiedon nopean keräämisen ketterästi ja kevyesti koko kaupungin alueelta, kertoo Helsingin katukunnossapidon projektipäällikkö Antti Takkunen.

– Pelillistämisen ja konenäön yhdistelmä vaikuttaa toimivalta ja kustannustehokkaalta tavalta kehittää kaupungin infraomaisuuden hallintaa, toteaa jo kaksi kartoitusta Crowdchupan kanssa toteuttanut Vaasan kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Mikä on Crowdchupa?

- Crowdchupa on joukkoistettuun ja pelillistettyyn datankeruuseen keskittyvä tamperelainen startup-yritys.

- Crowdchupa-sovelluksen avulla teiden kuntokartoitusten kustannukset voidaan jopa puolittaa nykyisestä.

- Joukkoistamalla kartoitukset on mahdollista toteuttaa tunneissa, kun ne ennen kestivät jopa viikkoja.

Lisätietoja

Toni Paju, toimitusjohtaja

050 322 6263

toni.paju@crowdchupa.com