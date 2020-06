18 % Suomen vuorotyöläisistä kertoi menneensä sairaana töihin korona-aikana; yli kolmannes pelkäsi menettävänsä työpaikkansa, jos jäisi pois työvuorosta

Työvoimanhallinnan markkinajohtaja Quinyx on teettänyt kansainvälisen tutkimuksen, jossa tarkasteltiin myös suomalaisten vuorotyöläisten olosuhteita. Tänään julkaistun kyselytutkimuksen tuloksissa nousee esiin vuorotyöläisten sairastamisen arki: Suomessa peräti 45% on mennyt töihin sairaana, koska heillä ei ole ollut varaa poissaoloon. Jopa koronatilanteen aikana 18% kävi töissä sairaana rajoituksista huolimatta.

Vuorotyöläisten arki 2020 -kysely lähetettiin kohderyhmälle helmikuussa 2020. Suomalaisilta vuorotyöläisiltä kysyttiin työvuoroihin, sairauspoissaoloihin, palkkaan ja viestintään liittyvistä aiheista. Kyselyllä oli alun perin tarkoitus selvittää vuorotyön yleisiä olosuhteita, mutta pandemian ajoittuessa tutkimusajankohtaan kohderyhmälle tehtiin vielä toinen kyselykierros huhtikuun 2020 lopulla. Näin tutkimus toi esille vahvoja piirteitä myös poikkeusajan vuorotyöarjesta.

Korona-aikana vastaajista 18 % on mennyt töihin sairaana tai epäillen sairautta. Syiksi kerrottiin seuraavaa: 30 % tarvitsi rahat päivittäiseen elämiseen ja 29 %:n työvuoroon ei löytynyt sijaista. “Huolestuttavinta on kuitenkin se, että yli kolmannes pelkäsi menettävänsä työpaikkansa, jos jäisi pois työvuorosta”, Suomen Quinyxin maajohtaja Paulus Maasalo kertoo.

“Vuorotyöläisten tarpeet jäävät usein toimistotyöläisten varjoon, joten pandemia on itse asiassa antanut vuorotyöläisille tilaisuuden kertoa avoimemmin huolistaan. Tulosten perusteella vuorotyöläisten keskuudessa toivotaan laajalti, että työnantajat antaisivat enemmän painoarvoa heidän tarpeilleen”, Maasalo toteaa. “Vaikka Suomessa on satojatuhansia ja maailmassa 2,7 miljardia vuorotyöläistä, heidän työtyytyväisyyttä tutkitaan jostain syystä paljon vähemmän kuin toimistotyöntekijöiden.”

Quinyxin tarkoitus on tehdä kansainvälisestä State of the Deskless Workforce -raportistaan vuosittain julkaistava, työvoiman tilasta kertova lähde. Yhtiö seuraa vuorotyöläisten tilanteen muutosta muun muassa paikallisten säädösten, kehittyvän teknologian ja maailmanlaajuisten haasteiden valossa.

Toteutettuun kyselyn vastasi Suomessa 600 täysi-ikäistä, itsensä vuorotyöläiseksi kokevaa henkilöä: työntekijöitä, jotka tekevät työtä tuntipohjaisesti tai vuorotyönä eri työsopimusmuodoilla, pääasiallinen työpiste ei ole toimistopöytä, eikä henkilö ole itsensä työllistäjä. Kyselyä laajennettiin alkuperäisestä, ja ylimääräisellä tutkimuskierroksella selvitettiin korona-ajan vaikutuksia. Vastaajat työskentelevät esimerkiksi vähittäiskaupan alalla, elintarviketeollisuudessa, kuljetus- ja logistiikka-alalla, terveydenhuollossa ja hotelli- ja majoitusalalla.

Ruotsista lähtöisin oleva Quinyx-yhtiö myy yhteensä 25 maassa pilvipohjaista työvoimanhallintajärjestelmää. Suomesssa yhtiöllä on yli 100 asiakasyritystä, muun muassa Gigantti, Picnic, Barona Logistiikka, Fimlab ja Coor.