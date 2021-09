20 kielialuetta vuodessa: Viime vuoden Finlandia-voittaja Radio Popov valloittaa maailmaa

"Olen aina ollut sitä mieltä, että hyvä lasten- tai nuortenkirja on sellainen, johon voi palata läpi elämän löytääkseen uusia ulottuvuuksia ja todetakseen, että tässä on oltu asioiden ytimessä koko ajan. Tämä on sellainen kirja", totesi näyttelijä Christoffer Strandberg viime vuonna Finlandia-valinnastaan.

Muissakin maissa on huomattu Radio Popovin ainutlaatuisuus. Helsinki Literary Agency on myynyt kirjan käännösoikeudet jo kahteenkymmeneen maahan, muun muassa Ranskaan, Tanskaan, Norjaan, Alankomaihin, Italiaan, Turkkiin, Venäjälle, Viroon ja Espanjaan.

Ranskalainen kustantaja Louison Couzy Éditions Milan -kustantamosta luonnehtii kirjaa näin: "Radio Popov vei sydämemme kauniilla yksityiskohdillaan, syvillä teemoillaan, ihastuttavilla henkilöhahmoillaan... Anja Portin loi kirjan joka pysyy lukijoiden mukana pitkän aikaa: siinä on klassikon ainekset."

Portinin seuraava teos nuoremmille lukijoille

Anja Portinin uusi lastenkirja Matias ja kaikki se mikä oli jossain kaukana on juuri ilmestynyt. Sen on kuvittanut Sanna Pelliccioni. Kirja on haikean kaunis kertomus ihmisen uteliaisuudesta ja kaipuusta, ja se on saanut innoituksensa Portinin isoisoisän 1900-luvun alussa valmistamista tähtitieteellisistä taikalyhtykuvista.

Anja Portin (s. 1971) on helsinkiläinen kirjailija, joka kirjoittaa sekä aikuisille että lapsille. Hänen lastenkirjoistaan on tehty myös näytelmäsovituksia. Portin on opiskellut Helsingin ja Turun yliopistoissa ja valmistunut filosofian ja oikeustieteen maisteriksi.