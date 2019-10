20 modernia luontoiglua toivottaa matkailijat tervetulleiksi Rukalle joulukuussa 2019!

Ei vain yöpymistä - Magical Pond tarjoaa matkailijoille vuorokauden mittaisen elämyspaketin.

Magical Pond tarjoaa mielenrauhaa ja virikkeitä kaikille aisteille. Ideana on aktiivinen vuorokausi luonnossa, jossa ajatukset karkaavat arjen kiireiden ja työn ulottumattomiin. Vuorokauden mittaiset elämyspaketit on jaettu kolmeen eri kategoriaan: Pieni Taika, Suuri Taika ja Arktinen Taika. Valinnanvaraa löytyy siis jokaiselle poro- ja huskyajelusta aina kotaruokailuun ja muihin Lapin elämyksiin saakka. Elämykset tuotetaan yhteistyössä yli 20 vuotta Rukalla toimineen Lammintuvan kanssa.

Noin 15 m2 kokoiset iglut ovat saaneet inspiraationsa Lapin luonnosta ja sen maanläheisistä sävyistä. Iglussa nautit pohjoisen herkkuja ja yövyt taianomaisessa tunnelmassa pohjoisen taivaan ilmiöitä, sekä luontoa ihastellen. Kanttia 2 arkkitehtitoimiston suunnittelemat iglut sulautuvat ympäröivään maisemaan saumattomasti ja niissä koet luonnon aivan läheltä.

5 faktaa

- Magical Pond -iglukylän rakentaminen Rukalle alkoi kesäkuussa 2019

- Kylään valmistuu 20 luontoiglua, joihin jokaiseen voi majoittua kaksi aikuista ja yksi alle 12- vuotiainen lapsi

- Iglujen suunnittelu on Kanttia 2 käsialaa ja suurin osa rakentajista on kuusamolaisia

- Iglujen suunnittelussa luonto ja luonnonmateriaalit on vahvana osana paitsi arkkitehtuuria, myös sisustusta

- Arvioitu matkailijamäärä talvikaudella noin 4000 elämysmatkailijaa

Taustaa

Lappihulluutta pitää olla, sopivassa määrin. Sitä mieltä ovat yrittäjät Johanna ja Pauli Marin, jotka rakennuttavat joulukuussa valmistuvaa iglukylää Rukalle. Sijainnin valinta oli helppo, sillä paikka oli tuttu ja siinä oli potentiaalia. Johanna on kotoisin Rukalta ja hänen siskonsa Mirjami on Lammintuvan yrittäjä. ”Kuten sanotaan, Kuusamo ei lähde koskaan ihmisestä pois, se pitää paikkansa”, Johanna kertoo. Lähes 10 vuotta yrittäjinä toimineilla Marineilla on vahva usko Kuusamon, Rukan ja Lapin vetovoimaan. Erityisesti he uskovat luonnon vetovoimaan, joka on yksi ihmisten suurimmista voimavaroista.