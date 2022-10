20-vuotiaan Asunnottomien yön 17.10. tavoitteena tulevaisuus ilman asunnottomuutta

Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta kuntatasolla on merkittävä keino edistää pienituloisimpien yksin elävien ja perheiden asunnon saantia ja siten asunnottomuutta. Mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampaa on löytää asunto.

Kaupungeissa ja kunnissa päätetään asuntojen rakentamisesta ja asuntojen tarjoamisesta asunnottomille. Kaupunkitason yhteiskunnallisilla päätöksillä on siten pitkäkantoisia seurauksia asunnottomuuden tulevaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin.

Espoon kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteen, että Espoon asunnot osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen. Espoolaisille asunnottomille tarjottujen asuntojen määrän on tavoite kasvaa suhteessa vuoteen 2022. Espoo on seuraa tulevaisuudessa tavoitteen saavuttamista. Espoon asunnot on Espoon tytäryhteisö ja Espoon suurin vuokranantaja.

"Espoo osoittaa tässä sitoutumisensa asunnottomuuden puolittamiseen konkreettisin toimenpitein. Vaikka asumisen tuki aikuissosiaalityön palvelu siirtyvät hyvinvointialueelle, on tärkeää jatkaa yhteistyötä kaupungille jäävien asuntopalveluiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen", Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen kertoo.

Asunnottomuus tilastoina Espoossa

Marraskuussa 2021 Espoossa oli ARA:n tilaston mukaan kaikkiaan 528 asunnotonta henkilöä, joista 434 yksin elävää asunnotonta. Määrä on hieman kasvanut vuodesta 2020. Yksin elävistä pitkäaikaisasunnottomia (asunnottomuus kestänyt yli vuoden, tai ollut toistuvaa viimeisen kolmen vuoden aikana) on 154. Naisia asunnottomista oli 92, nuoria 103 ja maahanmuuttajataustaisia 108. Asunnottomia pariskuntia ja perheitä Espoossa oli 31 ruokakuntaa.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriö käynnisti kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa. Espoossa on tehty asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma vuosille 2020–2022. Espoossa tehdään monialaista yhteistyötä asunnottomuuden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Lisätietoja:

Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen, 050 328 6764, tapio.e.nieminen@espoo.fi

Kehittämispäällikkö Jyrki Myllärniemi, Edistia, 044 727 3423, jyrki.myllarniemi@edistia.fi

Lisätietoa asunnottomuudesta Espoon sivuilla.

Asunnottomien yö 20-vuotta

Asunnottomien yötä on vietetty vuodesta 2002 lähtien YK:n kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseen keskittyvänä päivänä lokakuun 17. päivä.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista tapahtumista. Se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Valtakunnalliset kansalaisliikkeen verkkosivut: asunnottomienyo.fi

#AsunnottomienYö

Asunnottomien yön tapahtumat Espoossa

Espoon asunnottomien yössä on paljon tapahtumia maanantaina 17.10. ja sen ympärillä. Espoon asunnottomien yössä on mukana toimijoita muun muassa järjestöistä, seurakunnista ja Espoon kaupungin yksiköistä sekä opiskelijoita Omniasta. Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Katso tarkemmat tapahtumatiedot Espoon Asunnottomien Yö Facebook-sivulta.



Tervetuloa!

Tapahtumia Espoossa asunnottomien yönä maanantaina 17.10.

Espoon keskus: klo 17–20 Askel ja Emy järjestävät Pappilantiellä makkaranpaistoa, keittotarjoilun ja musiikkiesityksiä. Tapahtumassa jaetaan hygieniatarvikkeita ja vaatteita. Espoon aikuissosiaalityön asumisneuvoja on tavattavissa ja työvalmentajaopiskelijoita Omniasta on paikalla. Espoon tuomiokirkkoseurakunta järjestää hartaustilaisuuden.

Espoon keskus: Trapesa järjestää paneelikeskustelun klo 14–15. Lisäksi Linkki tarjoilee tapahtumassaan hernekeittoa ja jakaa Omnian talvitakkikeräyksestä saatuja takkeja. Omniasta on mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijoita mukana.

Järvenperä: klo 17–20 Kriisimajoitusyksikkö Viisikko kutsuu tutustumaan tiloihinsa. Lisäksi tapahtumassa jaetaan pienimuotoisesti vaateita, hernekeittoa, kuumaa juotavaa ja kahvileipää

Leppävaara: klo 16–19 Sellon kirjaston ulkopuolella on makkaranpaistoa ja mehutarjoilua. Tapahtumassa jaetaan Omnian talvitakkikeräyksestä saatuja takkeja. Tapahtumassa on infopisteitä ja onnenpyörä. Omnian opiskelijoita mukana. Mukana Sellon kirjasto, Espoon Illusia, Kela, Sininauhasäätiö, Essi allianssi, Irti huumeista, A-klinikka säätiö.

Lippulaiva: klo 13–16 Lippulaivan kirjastossa hernekeittoa (vege) ja lettujen paistoa pihalla. Tapahtumassa jaetaan neuleita ja Partioaitan keräyksestä saatuja takkeja. Järjestöt esittelevät toimintaansa monitoimitila Salongissa ja Digitukea on saatavilla yhteisökeittiö Kapyysissa. Asumisneuvoja sekä talous- ja velkaneuvoja ovat tavattavissa. Omnian opiskelijoita on mukana tapahtumassa. Mukana Espoonlahden seurakunta, Esbo svenska församling, Kran rf, Lippulaivan kirjasto, Partiolippukunta Mesikämmenet, Kaverikammari, Kivenkolo, DigiOn, Emy, SPR ja Espoo info.

Matinkylä: klo 17–19.30 Naapuruustalo Matinkylässä sisätiloissa neuvontaa, laulutilaisuus ja muuta ohjelmaa. Ulkona on tulet ja tapahtumassa jaetaan Partioaitan keräyksestä saatuja takkeja. Opiskelijoita Omniasta mukana tapahtumassa. Tapahtuma jatkuu Kaivon kahvilassa klo 19.30 alkaen. Tarjolla on mm. kahvia ja lihapiirakoita. Mukana Naapuruustalo Matinkylä, Olarin Eräkotkat, DigiOn, Ison Omenan kirjasto, Kaivo ja Espoon asunnot.

Olarinluoma: klo 13–19 Olarinluoman vastaanottokodissa on tarjolla hernekeittoa ja kuumaa juomaa. Tapahtumassa jaetaan lahjoitusvaatteita. Käyttövälineiden vaihtomahdollisuus sekä oheistarvikkeiden jakoa.

Tuomarila: klo 12–14 Manna-apu järjestää ruokailun Manna-Talolla. Tapahtumassa jaetaan ruoka-apua ja Partioaitan keräyksestä saatuja takkeja. Työvalmentajan infopiste ja Omniasta työvalmentajaopiskelijoita paikalla. Kirjastoauto ja musiikkiesityksiä.

Tapahtumat muina päivinä:

Espoon keskus: Omnia opiskelijat järjestävät tapahtuman ke 12.10. klo 10–14. Mukana Espoon aikuissosiaalityön asumisneuvonta ja Espoon Asuntojen asumisneuvonta (klo 10–12), Espoon ruoka-apuverkosto ja Manna-Apu (klo 12–14), Irti huumeista ry ja Huudikoutsit, Espoon seurakuntayhtymä (Espoon tuomiokirkkoseurakunta klo 10–12 ja Espoonlahden seurakunta klo 13–14). Talousneuvontaa.

Espoon keskus: Linkin Etsivä löytää -hanke paikalla k