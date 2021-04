20 vuotta kansainvälistä toimintaa - SOL muuttanut Viron siivousalaa huikeasti

Jaa

SOLin kansainvälistyminen alkoi 20 vuotta sitten Virossa. SOL Palveluiden toimitusjohtaja Juhapekka Joronen on tyytyväinen, miten SOL on menestynyt myös kansainvälisillä markkinoilla.

– Halusimme nähdä miten menestyksellinen toimintamme sekä tapamme toimia onnistuu Suomen rajojen ulkopuolella 20 vuotta sitten. Laajentuminen Viroon oli luonnollinen ja helppo valinta aloittaa SOLin kansainvälistyminen. Onnistuminen Virossa antoi sysäyksen kansainvälistyä laajemminkin sekä uskon ja halun onnistua myös muualla. Olemme iloisia, että lähdimme silloin toteuttamaan kansainvälistymistämme ja vaikka takana on jo 20 vuotta kansainvälistä liiketoimintaa, ovat ne alkuaskeleita ulkomaan toiminnoissa niin ajallisesti kuin myös suuruusluokaltaan.

SOL Balticsin johtajan Rinel Piuksen mukaan SOL on 20 vuoden aikana vienyt Viron ja koko Baltian siivousalaa aimo harppauksin eteenpäin.

– Tällä hetkellä siivousala ja siivousbisnes ovat Virossa arvostettuja. Meillä on nyt siivousalan koulutusta kaikilla vaadittavilla tasoilla ja asiakkaamme ymmärtävät, että olemme alamme huippuosaajia. Tästä voi paljolti kiittää juuri SOLia, Rinel Pius sanoo.

SOLn toiminta Virossa alkoi, kun se osti vuonna 2001 Rororo-nimisen siivousliikkeen. Myös Rinel Pius toimi alalla tuohon aikaan, mutta ei SOLin eikä Rororo:n palveluksessa.

– Vielä 20 vuotta sitten ala oli Virossa lapsenkengissä. Alaa ei arvostettu lainkaan ja esimerkiksi työkoneita ei juuri ollut. Muutos nykypäivään on ollut huikea, Rinel Pius kertoo.

Kaiken perustana luottamus

Rinel Pius on vetänyt SOL:n Baltian toimintoja nyt seitsemän vuotta. Hän korostaa SOLin toiminnassa erityisesti sanaa luottamus.

– On hienoa huomata miten yrityksen arvo eli luottamus vaikuttaa kaikkeen. Se näkyy siinä, että meidän työhömme täällä Baltiassa luotetaan. Se näkyy myös siinä, että me luotamme työntekijöidemme osaamiseen ja työn laatuun. Lopputuloksena se näkyy siinä, että asiakkaat luottavat meihin ja ammattitaitoomme, hän listaa.

Piuksen mukaan SOLn maine Virossa on tällä hetkellä erinomainen ja yrityksen asiantuntijat saavat usein kutsuja puhumaan esimerkiksi tiimityöstä, rekrytoinnista tai hr-osaamisesta erilaisten alojen tapahtumiin.

– Arvostustamme lisää tietysti se, että SOL kuuluu 10 suurimman Virossa toimivan yrityksen joukkoon, kun puhumme henkilökunnan määrästä. Olemme myös 100 suurimman yrityksen joukossa, kun puhumme yritysverojen määrästä, hän sanoo.

Koronavuosi tuonut uuden arvostuksen siivousalaa kohtaan

Rinel Piuksen mukaan COVID 19 -viruksen mukaan tuoma epidemia on lisännyt siivousalan merkitystä entisestään. Virossa SOLin asiantuntijat ovat antaneet asiakkailleen hygienia-koulutusta esimerkiksi webinaareissa. Asiakkaat ovat myös halunneet konsultointia siivousalan ammattilaisilta siitä, millainen siivoaminen on epidemia tilanteessa järkevää ja tehokasta.

– Olemme keskustelleet asiakkaidemme kanssa paljon siitä, mihin juuri nyt kannattaa keskittää voimavaroja. On myös asioita, joista voidaan karsia ja keskittyä nimenomaan epidemian leviämisen kannalta tärkeisiin asioihin. Tämä keskustelu on ollut kaikkien kannalta win-win-tilanne, sillä asiakkaidemme kulut ovat voineet jopa vähentyä, kun siivousta on järkevöitetty, SOL on tehostanut toimintaansa ja meidän työntekijämme saavat tehdä työtä, jolla on oikeasti merkitystä, Rinel Pius selvittää.

Piuksen mukaan fiksu toiminta ja asiakkaiden auttaminen on entisestään lisännyt luottamusta SOLia kohtaan.

Merkittävä kansainvälinen toimija

Viron lisäksi SOL toimii myös Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Tanskassa.

Venäjällä SOL toimii sekä Moskovassa että Pietarissa. Ruotsissa yritys toimii Tukholman ja Malmön alueella ja Tanskassa SOL on merkittävä toimija elintarviketeollisuussiivouksen toimialalla.

Kansainväliset toiminnot tuovat yritykselle noin 21 % konsernin liikevaihdosta.