200 000 NAISTA KOSKETTAVA VULVODYNIA -TEEMAVIIKKO: Teemaviikko järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry (ent. Endometrioosiyhdistys) järjestää valtakunnallisen Vulvodyniaviikon 11.-17.11.2019. Teemaviikko on osa maailmanlaajuista kampanjaa ja järjestetään nyt ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Teemaviikon tavoitteena on kannustaa puhumaan avoimesti ja rohkeasti gynekologisesta oireyhtymästä ja siihen liittyvistä oireista sekä tuoda näkyväksi sitä, miten suurta joukkoa vulvodynia koskettaa. Teemaviikolla keskitytään jakamaan tietoa vulvodyniasta, jotta yhä useampi osaisi hakeutua ajoissa hoitoon ja saisi vulvodyniaan liittyvät kivut hallintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vulvodynialla tarkoitetaan kroonista yli kolme kuukautta kestänyttä ulkosynnytinkipua. Jopa 8 - 16% on kärsinyt erilaisista ulkosynnyttimien kiputiloista. Yleisyydestään huolimatta vulvodynia tunnetaan edelleen varsin huonosti. Vulvodynia ilmenee pääasiassa yhdyntäkipuna, joka voi olla niin voimakasta, että estää yhdynnät täysin. Vulvodyniaan liittyy myös limakalvojen kuivuutta ja arkuutta, minkä vuoksi jo istuvien housujen käyttö voi olla mahdotonta. Kaikkine hankaline oireineen vulvodynia vaikuttaa merkittävästi kantajansa minäkuvaan ja aiheuttaa häpeää. Intiimistä kivusta on vaikea puhua läheisille tai edes ammattilaisille. Suurin osa vulvodynian kanssa elävistä on nuoria, 20-30 -vuotiaita naisia.

Vuoden 2019 alussa entisen Endometrioosiyhdistyksen toiminta laajentui ja samalla nimi vaihtui Korento ry:ksi. Toimimme nyt aiempien endometrioosin ja adenomyoosin lisäksi myös PCOS:n ja vulvodynian potilasjärjestönä ja edustamme 600 000 gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävää naista Suomessa.

Vulvodyniaviikon aikana Korento ry järjestää useita tapahtumia, joiden kautta voi saada tietoa vulvodyniasta, vertaistukea toisilta vulvodynian kanssa eläviltä sekä eväitä omaan jaksamiseen. Tarjolla on mm. asiantuntijaluentoja sekä vertaistukiryhmätapaamisia. Teemaviikon tavoitteena on myös tehdä vulvodyniaa näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Vulvodynian tunnusväri on maailmanlaajuisesti violetti ja Vulvodyniaviikko käynnistyykin Pukeudu violettiin -päivällä.

Korento ry tarjoaa median käyttöön teemaviikon aikana tarinoita, haastateltavia; kokemuspuhujia sekä asiantuntijoita.