2000 neliötä ja 300 parkkipaikkaa – S-market Porttipuisto täydentää vilkkaan liikekeskittymän palvelut

”S-market tulee paikkaan, joka on vilkas liikekeskittymä, josta on tähän asti puuttunut ruokakauppa. Paikkaamme nyt tämän puutteen ja helpotamme alueen liikkeitä käyttävien sekä lähialueiden asukkaiden arkea”, HOK-Elannon ryhmäpäällikkö Raimo Vellamo sanoo.

Myymälästä tulee 2000 neliöllään yksi HOK-Elannon suurimmista S-marketeista Vantaalla. Uusi S-market on odotettu lisä Porttipuiston kattavaan liikekeskittymään ja palvelee sijaintinsa ansiosta asiakkaita laajalta alueelta, sillä myymälä sijaitsee vilkkaiden kulkuväylien läheisyydessä. Kaupan vaikutusalueelle rakennetaan myös uusia asuntoja, joten ruokakaupan tarvitsijoiden määrä on lähivuosina kasvussa.

”Olemme kiinnittäneet erityishuomiota siihen, että myymälässä on vaivaton käydä. Väljät käytävät helpottavat liikkumista sisällä liikkeessä, ja meillä on laajat ulkoparkkitilat, mikä on pääkaupunkiseudun marketeissa aika harvinaista. Vieressä sijaitsevien linja-autopysäkkien ansiosta myymälään pääsee myös julkisilla liikennevälineillä”, Vellamo kertoo.

Erityishuomiota hävikin vähentämiseen

S-market Porttipuistosta tulee HOK-Elannon 129. myymälä, jonka kylmälaitos käyttää kylmäaineena vähemmän ympäristöä kuormittavaa hiilidioksidia. Myymälän energiatehokkuutta parantavat ovelliset kylmäkalusteet ja led-valaistus.

”Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet puolittamaan ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä. Hävikin vähentäminen tapahtuu muun muassa panostamalla erilaisiin ennuste- ja tilausjärjestelmiin sekä logistiikan kehittämiseen. Tuotteiden hinnan alentaminen on myös yksi keino vauhdittaa elinkaarensa loppupäässä olevien elintarvikkeiden myyntiä. Porttipuistossa otetaan lisäksi käyttöön hyvikkilaatikot, joihin kerätään parhaat hetkensä ohittaneita hedelmiä ja vihanneksia tai parasta ennen -päiväyksen saavuttaneita leipomotuotteita”, HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki kertoo.

Myymälän yhteyteen tulee helposti saavutettava kierrätyspiste, johon voi maksutta palauttaa käytöstä poistetut pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteet, energiansäästölamput sekä paristot ja pienakut. ”Kierrätyspisteelle palautunut laiteromu ja paristot toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn, jossa vaaralliset aineet erotellaan ja kaikki käyttökelpoinen materiaali ohjataan uudelleenkäyttöön”, Kattilamäki kertoo.

Valikoimaa suunniteltu asiakkaiden toiveiden pohjalta

S-market Porttipuiston valikoimaan kuuluu Ruokatorin ja Fazer-leipomon tuotteiden lisäksi valmiita sushiannoksia ja Siipiyhtiön kanansiipiä. Myymälän iso koko mahdollistaa laajan valikoiman ja sitä kautta erilaisten asiakkaiden palvelemisen. Porttipuistoon on tulossa kaikkiaan noin 12 500 tuotteen valikoima, johon on ollut mahdollista vaikuttaa jo ennakkoon.

”Olemme huomioineet parhaamme mukaan valikoimatoiveita, joita olemme saaneet tulevilta asiakkailtamme”, Vellamo toteaa.

Valikoimaan on voinut vaikuttaa kirjaamalla ehdotuksensa Sinun toive -nettisivulle, jossa voi jatkuvasti esittää toiveita myymälän valikoiman suhteen. Porttipuiston myymälää varten on jätetty jo ennakkoon lukuisia toiveita. Odotettavissa on, että toiveiden esittäminen jatkuu aktiivisena, sillä viime vuonna myymäläkohtaisia Sinun toive -valikoimaehdotuksia tehtiin HOK-Elannon S-marketteihin yhteensä noin 12 000 kappaletta.

Asiakkaiden ennakkotoiveisiin vastataan myös sähkö- ja hybridiautojen ABC-latausasemalla, joka avautuu Porttipuistoon myöhemmin huhtikuussa. Asemalle mahtuu yhtä aikaa kymmenen autoa, joista neljää voi ladata AC-peruslatauspisteellä ja kuutta suurteholatauspisteellä. Suurteholatauspisteiden kokonaisteho on 300 kilowattia ja yhden latauspisteen maksimilatausteho on jopa 150 kilowattia, jolloin 100 kilometrin ajokantaman lataaminen päästöttömällä sähköllä käy nopeimmillaan 5–10 minuutissa.

S-market Porttipuisto