240 paikkainen terassiravintola Kuopion Torille

PeeÄssä työllistää reilut 300 kesätyöntekijää ja kesäharjoittelijaa 30.6.2020 09:50:38 EEST | Tiedote

PeeÄssä on tarjonnut viime vuosina kesätyötä ja Tutustu ja tienaa -harjoittelujaksoja lähes tuhannelle nuorelle. Koronaviruspandemiasta johtuen tänä kesänä työ on tarjottu ensisijaisesti omille työntekijöille yli toimialojen. Siirsimme keväällä noin 300 työntekijäämme uusiin tehtäviin pääasiassa marketkaupan palvelukseen hotellien ja ravintoloiden väliaikaisesti sulkeutuessa ja kysynnän heikentyessä käyttötavarakaupassa ja liikennemyymälöissä. Marketkaupassa myynti kasvoi ja ruoan verkkokauppa moninkertaistui. Nopean reagoinnin ja henkilöstön joustavuuden ansiosta kaikille on voitu tarjota korvaavia työtehtäviä. Nyt valtaosa työntekijöistä on palannut entisiin tehtäviinsä ja marketeissamme tarvitaan kesälomien sijaisia. Ravintoloiden avaamisten ja rajoitusten purkamisten myötä olemme voineet palkata kesätyöntekijöitä myös ravintoloihimme. Työntekijöitä palkataan edelleen liiketoiminnan tarpeen ja kysynnän mukaan. Huolehdimme päivittäisessä toiminnassamme asiakkaidemme ja henkilöstömme