30 miljoonaa euroa tieteelle ja taiteelle haussa lokakuussa

Kulttuurirahasto jakaa apurahoja vuonna 2023 yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, josta Lokakuun haussa on jaossa noin 30 miljoonaa euroa. Jaettava summa on aiempiin vuosiin verrattuna kasvanut maltillisesti. Vuosittain Lokakuun haussa on noin 9000 hakijaa, ja heistä noin 10 prosenttia saa rahoitusta.

Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille sekä työskentelyyn että kuluihin. Tieteen apurahat on suunnattu erityisesti väitöskirjatöihin ja niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Taiteilijat voivat hakea apurahoja työskentelyyn ja hankkeisiin, ja lisäksi yhteisöt voivat hakea apurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Kulttuurirahasto kannustaa hakemaan apurahoja myös suuriin, monivuotisiin hankkeisiin.

Apurahoja koskevat ohjeet ja hakulomake ovat tänä syksynä päivittyneet, joten hakijoiden kannattaa tutustua yleisiin hakuohjeisiin tarkasti. ”Kulttuurirahasto myöntää edelleen ennen kaikkea kokoaikaisia työskentelyapurahoja, mutta olemme sujuvoittaneet niin taiteen kuin tieteen osa-aikaisten apurahojen käyttöä. Lisäksi esimerkiksi nivelvaihetta tohtori- ja post doc -tutkimuksen välillä on pyritty helpottamaan”, kertoo asiamies Juhana Lassila.

Kulttuurirahasto pyrkii myöntämään yhä enemmän monivuotisia työskentelyapurahoja. Monivuotista apurahaa voi hakea jopa neljäksi vuodeksi. Vuosiapurahan määrää on nostettu 28 000 euroon, post doc -vaiheessa 32 000 euroon.

Lokakuussa haussa useita erityiskohteita

Työskentely- ja kuluapurahojen lisäksi haettavissa on useita erityiskohteita, joissa suunnataan tukea tiettyyn teemaan tai kohteeseen.

Tieteen lisämiljoona: Uudet materiaalit ja teknologiat vihreään siirtymään

Tieteen lisämiljoonan teemana on ”Uudet materiaalit ja teknologiat vihreään siirtymään”. Vihreä siirtymä tukee hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista ja kestävä kasvu vauhdittaa ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Noin miljoonan euron lisärahoitushaku on avoinna luonnontieteiden, teknisten tieteiden sekä maatalous- ja metsätieteiden aloilla, myös tieteiden välisille hankkeille. Lue lisää Tieteen lisämiljoonasta

Aika, paikka ja DNA

Noin kahden miljoonan lisärahoitus on tarjolla tutkimushankkeisiin, jotka kohdistuvat muinais-, ympäristö- ja sedimentti-DNA:han. ”Maasta, vedestä ja ilmasta kerättävän DNA-materiaalin käyttö väestöhistorian ja ympäristön tutkimukseen kehittyy maailmalla nopeasti ja tuottaa kiinnostavia tuloksia. Haluamme edistää alaa Suomessa myöntämällä tuntuvaa rahoitusta ja saattamalla eri tieteitä edustavia tutkimusryhmiä yhteen”, kertoo Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava. Lue lisää Aika, paikka ja DNA -hausta.

Tiedekasvatus

Kulttuurirahasto haluaa innostaa lapsia ja nuoria kiinnostumaan tieteestä ja mahdollistaa lapsille ja nuorille tiedekasvatusta asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Lasten ja nuorten tiedekasvatukseen on haussa noin puoli miljoonaa euroa. Yksittäisen myönnettävän apurahan suuruus voi olla jopa 150 000 euroa ja hausta vastaava asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä painottaakin, että apurahaa voi hakea myös monivuotisiin hankkeisiin. Lue lisää apurahoista tiedekasvatukseen.

Taidetta kaikille

Taidetta kaikille -apurahan tarkoituksena on lisätä tukea ja hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja taiteen ammatilliset, rekisteröidyt yhteisöt. Lue lisää Taidetta kaikille -apurahasta.

Eminentia

Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan pitkän tieteellisen tai taiteellisen uran päätösvaiheessa olevalle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle. Eminentian edellytys on, että sen tuotos julkaistaan kirjallisesti, joko kokonaisena teoksena, verkkojulkaisuna tai artikkeleina. Apurahan suuruus on 25 000 euroa. Lue lisää Eminentia-apurahasta.

Kysy hausta webinaarissa

Lokakuun hakua koskevat apurahainfot pidetään Zoom-webinaareina suomeksi tiistaina 11.10. klo 14–15.30 ja englanniksi keskiviikkona 12.10. klo 14–15.30. Apurahainfoissa Kulttuurirahaston asiantuntijat esittelevät eri apurahatyyppejä ja antavat vinkkejä hyvän hakemuksen laatimiseksi. Tilaisuudet on avoimia kaikille hausta kiinnostuneille, ja hakijoilla on mahdollisuus esittää puhujille kysymyksiä. Apurahainfojen tallenteet julkaistaan tilaisuuden jälkeen Kulttuurirahaston YouTube-kanavalla.